Буданов объяснил, зачем России нужна пауза в войне

РФ стремится к паузе в войне — Буданов объяснил, зачем это Путину
Россия стремится добиться паузы в полномасштабной войне против Украины для того, чтобы восстановить свои силы. Сейчас оккупанты вышли на максимум своего военного производства.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии DW.
Буданов о стремлении РФ добиться паузы в войне
"Россиянам нужна пауза, чтобы восстановить силы. Есть все признаки для этого. Они вышли на максимум своего производства. Больше невозможно произвести, чем производится уже", — объяснил глава украинской разведки.
А также добавил, что один день войны стоит России примерно один миллиард долларов.
"Вы понимаете, какие это деньги? 41% официального бюджета", — подчеркнул Буданов.
Также он отметил, что, в отличие от Украины, российским захватчикам приходится тратить собственные средства.
"У нас есть партнеры в этом плане, а они свои деньги тратят", — сказал Буданов.
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с первых секунд полномасштабного вторжения Украина стремится к миру. По его словам, главным препятствием на этом пути остается Россия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал шаги, которые заставят Россию завершить войну.
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