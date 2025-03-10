Буданов объяснил, зачем России нужна пауза в войне

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов: Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Россия стремится добиться паузы в полномасштабной войне против Украины для того, чтобы восстановить свои силы. Сейчас оккупанты вышли на максимум своего военного производства.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии DW.

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"Россиянам нужна пауза, чтобы восстановить силы. Есть все признаки для этого. Они вышли на максимум своего производства. Больше невозможно произвести, чем производится уже", — объяснил глава украинской разведки.

А также добавил, что один день войны стоит России примерно один миллиард долларов.

"Вы понимаете, какие это деньги? 41% официального бюджета", — подчеркнул Буданов.

Также он отметил, что, в отличие от Украины, российским захватчикам приходится тратить собственные средства.

"У нас есть партнеры в этом плане, а они свои деньги тратят", — сказал Буданов.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с первых секунд полномасштабного вторжения Украина стремится к миру. По его словам, главным препятствием на этом пути остается Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал шаги, которые заставят Россию завершить войну.