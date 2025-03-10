Буданов пояснив, навіщо Росії потрібна пауза у війні

РФ прагне паузи у війні — Буданов пояснив, навіщо це Путіну
Росія прагне домогтися паузи у повномасштабній війні проти України для того, аби відновити свої сили. Наразі окупанти вийшли на максимум свого військового виробництва.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі DW.
Буданов про прагнення РФ домогтися паузи у війні
"Росіянам потрібна пауза, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Більше неможливо виробити, ніж виробляється вже", — пояснив очільник української розвідки.
А також додав, що один день війни коштує Росії приблизно один мільярд доларів.
"Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету", — наголосив Буданов.
Також він зауважив, що, на відміну від України, російським загарбникам доводиться витрачати власні кошти.
"У нас є партнери в цьому плані, а вони свої гроші витрачають", — сказав Буданов.
Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що з перших секунд повномасштабного вторгнення Україна прагне миру. За його словами, головною перешкодою на цьому шляху залишається Росія.
Раніше президент України Володимир Зеленський назвав кроки, які змусять Росію завершити війну.
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