Завод хумуса Yofi подвергся разрушениям из-за российской атаки - детали

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу компании Yofi — крупнейшего производителя хумуса в Украине. Из-за повреждения производства компания вынуждена временно приостановить поставки продукции, однако обещает скорейшее возобновление работы.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Враг атаковал завод Yofi

Во время ракетного удара работники предприятия успели эвакуироваться за 20 минут до попадания, поэтому пострадавших нет. В результате атаки завод получил серьезные повреждения, из-за чего производственный процесс пока остановлен. Представители компании отмечают, что восстановление мощностей уже начато.

"Недавно с нами случилось печальное событие. Враг, с которым воюет наша страна, нанес ракетный удар по нашему заводу. Слава Богу, никто не пострадал — люди успели выйти за 20 минут до попадания. Однако производство получило значительные повреждения, и мы были вынуждены временно приостановить поставки", — отмечают в компании.

Компания Yofi работает в Украине с 2010 года и за это время стала одним из самых известных брендов на рынке хумуса. В заявлении подчеркивается, что, несмотря на разрушения, команда не оставляет своей миссии — радовать украинцев качественной и доступной продукцией. По словам представителей компании, Yofi планирует вернуться на полки магазинов уже через месяц.

