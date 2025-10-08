Видео
Главная Новости дня РФ попала в производство хумуса — что говорят в компании

РФ попала в производство хумуса — что говорят в компании

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 13:36
Завод хумуса Yofi подвергся разрушениям из-за российской атаки - детали
Спасатель работает на месте попадания. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины/Telegram

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу компании Yofi — крупнейшего производителя хумуса в Украине. Из-за повреждения производства компания вынуждена временно приостановить поставки продукции, однако обещает скорейшее возобновление работы.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Читайте также:

Враг атаковал завод Yofi

Во время ракетного удара работники предприятия успели эвакуироваться за 20 минут до попадания, поэтому пострадавших нет. В результате атаки завод получил серьезные повреждения, из-за чего производственный процесс пока остановлен. Представители компании отмечают, что восстановление мощностей уже начато.

РФ поцілила у виробництво хумусу — що кажуть у компанії - фото 1
Сообщение Yofi в Telegram. Фото: скриншот

"Недавно с нами случилось печальное событие. Враг, с которым воюет наша страна, нанес ракетный удар по нашему заводу. Слава Богу, никто не пострадал — люди успели выйти за 20 минут до попадания. Однако производство получило значительные повреждения, и мы были вынуждены временно приостановить поставки", — отмечают в компании.

Компания Yofi работает в Украине с 2010 года и за это время стала одним из самых известных брендов на рынке хумуса. В заявлении подчеркивается, что, несмотря на разрушения, команда не оставляет своей миссии — радовать украинцев качественной и доступной продукцией. По словам представителей компании, Yofi планирует вернуться на полки магазинов уже через месяц.

Напомним, что в городе Старый Оскол Белгородской области ракета российской ПВО попала в многоэтажку, хотя местные власти сначала пытались скрыть инцидент.

Ранее мы также информировали, что в ночь на воскресенье, 5 октября, российская армия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и дроны с разных направлений, фактически охватив страну полукольцом.

завод обстрелы предприятия ракетный удар хумус
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
