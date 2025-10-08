В Белгородской области ракета ПВО попала в многоэтажку

Последствия взрыва. Фото: соцсети

В городе Старый Оскол Белгородской области российская ракета противовоздушной обороны попала в многоэтажку. Ранее местные власти пытались скрыть это и сообщали о последствиях атаки беспилотника. Кроме того, в других регионах Белгородской области есть разрушения в зданиях

Видео момента взрыва опубликовал российский Telegram-канал "Пепел. Белгород", опровергнув заявление губернатора Вячеслава Гладкова.

Российская ракета ПВО попала в жилой дом

На обнародованных кадрах видно, как ракета ПВО сначала пролетает рядом с жилым домом, оставляя заметный световой след, а затем детонирует вблизи сооружения. При этом никаких беспилотников в момент взрыва возле дома не зафиксировано, что полностью опровергает официальную версию местных властей.

Авторы канала отмечают, что именно из-за того, что ракета взорвалась не внутри здания, а рядом с ним, как это обычно происходит при перехвате воздушных целей, и удалось избежать масштабных разрушений и человеческих жертв.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявлял, что повреждения вызвало "падение обломков сбитого дрона". По его словам, взрывная волна выбила окна в 15 квартирах и повредила около 20 автомобилей на парковке. Однако новое видео подтвердило, что причиной инцидента стала именно ракета российской ПВО.

На Белгородщине под завалами здания погибли люди

Кроме того, как сообщают росСМИ, ракетный обстрел произошел и в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. По последней информации там погибли три человека, один человек ранен.

Здание социального объекта частично разрушено в результате удара ракеты. Кроме того, пострадали близлежащие дома — там выбиты окна и повреждены стены. Российские СМИ сообщают, что, по оценке спасателей, под завалами могут быть люди.

Напомним, недавно в Белгороде произошел массовый блэкаут из-за обстрелов.

Также несколько дней назад в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку по российским заводам.