Україна
Главная Новости дня На Белгородщине ракеты попали в жилые дома — что известно

На Белгородщине ракеты попали в жилые дома — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 11:01
В Белгородской области ракета ПВО попала в многоэтажку
Последствия взрыва. Фото: соцсети

В городе Старый Оскол Белгородской области российская ракета противовоздушной обороны попала в многоэтажку. Ранее местные власти пытались скрыть это и сообщали о последствиях атаки беспилотника. Кроме того, в других регионах Белгородской области есть разрушения в зданиях

Видео момента взрыва опубликовал российский Telegram-канал "Пепел. Белгород", опровергнув заявление губернатора Вячеслава Гладкова.

Читайте также:

Российская ракета ПВО попала в жилой дом

На обнародованных кадрах видно, как ракета ПВО сначала пролетает рядом с жилым домом, оставляя заметный световой след, а затем детонирует вблизи сооружения. При этом никаких беспилотников в момент взрыва возле дома не зафиксировано, что полностью опровергает официальную версию местных властей.

Авторы канала отмечают, что именно из-за того, что ракета взорвалась не внутри здания, а рядом с ним, как это обычно происходит при перехвате воздушных целей, и удалось избежать масштабных разрушений и человеческих жертв.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявлял, что повреждения вызвало "падение обломков сбитого дрона". По его словам, взрывная волна выбила окна в 15 квартирах и повредила около 20 автомобилей на парковке. Однако новое видео подтвердило, что причиной инцидента стала именно ракета российской ПВО.

На Белгородщине под завалами здания погибли люди

Обстріли Бєлгород
Разрушения в здании. Фото: соцсети
Бєлгородська область
Последствия обстрела. Фото: соцсети

Кроме того, как сообщают росСМИ, ракетный обстрел произошел и в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. По последней информации там погибли три человека, один человек ранен.

Здание социального объекта частично разрушено в результате удара ракеты. Кроме того, пострадали близлежащие дома — там выбиты окна и повреждены стены. Российские СМИ сообщают, что, по оценке спасателей, под завалами могут быть люди.

Напомним, недавно в Белгороде произошел массовый блэкаут из-за обстрелов.

Также несколько дней назад в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку по российским заводам.

обстрелы Белгородская область Россия ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
