У Бєлгородській області ракета ППО поцілила в багатоповерхівку

На Бєлгородщині ракети влучили в житлові будинки — що відомо
У місті Старий Оскол на Бєлгородщині російська ракета протиповітряної оборони влучила у багатоповерхівку. Раніше місцева влада намагалася приховати це і повідомляла про наслідки атаки безпілотника. Окрім того, в інших регіонах Бєлгородщини є руйнування в будівлях.
Відео моменту вибуху опублікував російський Telegram-канал "Пепел. Белгород", спростувавши заяву губернатора В’ячеслава Гладкова.
Російська ракета ППО влучила у житловий будинок
На оприлюднених кадрах видно, як ракета ППО спочатку пролітає поруч із житловим будинком, залишаючи помітний світловий слід, а потім детонує поблизу споруди. При цьому жодних безпілотників у момент вибуху біля будинку не зафіксовано, що повністю спростовує офіційну версію місцевої влади.
Автори каналу зазначають, що саме через те, що ракета вибухнула не всередині будівлі, а поруч із нею, як це зазвичай відбувається при перехопленні повітряних цілей, і вдалося уникнути масштабних руйнувань і людських жертв.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков раніше заявляв, що пошкодження спричинило "падіння уламків збитого дрона". За його словами, вибухова хвиля вибила вікна у 15 квартирах та пошкодила близько 20 автомобілів на паркінгу. Однак нове відео підтвердило, що причиною інциденту стала саме ракета російської ППО.
На Бєлгородщині під завалами будівлі загинули люди
Окрім того, як повідомляють росЗМІ, ракетний обстріл стався й у селищі Маслова Пристань у Шебекинському окрузі на Бєлгородщині. За останньою інформацією, там загинуло троє людей, одна людина має поранення.
Будівлю соціального об'єкта частково зруйновано внаслідок удару ракети. Окрім того, постраждали прилеглі будинки — там вибито вікна та пошкоджені стіни. Російські ЗМІ повідомляють, що, за оцінкою рятувальників, під завалами можуть бути люди.
Нагадаємо, нещодавно у Бєлгороді стався масовий блекаут через обстріли.
Також кілька днів тому у Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку по російських заводах.
Читайте Новини.LIVE!