У Бєлгородській області ракета ППО поцілила в багатоповерхівку

Наслідки вибуху. Фото: соцмережі

У місті Старий Оскол на Бєлгородщині російська ракета протиповітряної оборони влучила у багатоповерхівку. Раніше місцева влада намагалася приховати це і повідомляла про наслідки атаки безпілотника. Окрім того, в інших регіонах Бєлгородщини є руйнування в будівлях.

Відео моменту вибуху опублікував російський Telegram-канал "Пепел. Белгород", спростувавши заяву губернатора В’ячеслава Гладкова.

Російська ракета ППО влучила у житловий будинок

На оприлюднених кадрах видно, як ракета ППО спочатку пролітає поруч із житловим будинком, залишаючи помітний світловий слід, а потім детонує поблизу споруди. При цьому жодних безпілотників у момент вибуху біля будинку не зафіксовано, що повністю спростовує офіційну версію місцевої влади.

Автори каналу зазначають, що саме через те, що ракета вибухнула не всередині будівлі, а поруч із нею, як це зазвичай відбувається при перехопленні повітряних цілей, і вдалося уникнути масштабних руйнувань і людських жертв.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков раніше заявляв, що пошкодження спричинило "падіння уламків збитого дрона". За його словами, вибухова хвиля вибила вікна у 15 квартирах та пошкодила близько 20 автомобілів на паркінгу. Однак нове відео підтвердило, що причиною інциденту стала саме ракета російської ППО.

На Бєлгородщині під завалами будівлі загинули люди

Руйнування у будівлі. Фото: соцмережі

Наслідки обстрілу. Фото: соцмережі

Окрім того, як повідомляють росЗМІ, ракетний обстріл стався й у селищі Маслова Пристань у Шебекинському окрузі на Бєлгородщині. За останньою інформацією, там загинуло троє людей, одна людина має поранення.

Будівлю соціального об'єкта частково зруйновано внаслідок удару ракети. Окрім того, постраждали прилеглі будинки — там вибито вікна та пошкоджені стіни. Російські ЗМІ повідомляють, що, за оцінкою рятувальників, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, нещодавно у Бєлгороді стався масовий блекаут через обстріли.

Також кілька днів тому у Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку по російських заводах.