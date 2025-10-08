Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Бєлгородщині ракети влучили в житлові будинки — що відомо

На Бєлгородщині ракети влучили в житлові будинки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:01
У Бєлгородській області ракета ППО поцілила в багатоповерхівку
Наслідки вибуху. Фото: соцмережі

У місті Старий Оскол на Бєлгородщині російська ракета протиповітряної оборони влучила у багатоповерхівку. Раніше місцева влада намагалася приховати це і повідомляла про наслідки атаки безпілотника. Окрім того, в інших регіонах Бєлгородщини є руйнування в будівлях.

Відео моменту вибуху опублікував російський Telegram-канал "Пепел. Белгород", спростувавши заяву губернатора В’ячеслава Гладкова.

Реклама
Читайте також:

Російська ракета ППО влучила у житловий будинок

На оприлюднених кадрах видно, як ракета ППО спочатку пролітає поруч із житловим будинком, залишаючи помітний світловий слід, а потім детонує поблизу споруди. При цьому жодних безпілотників у момент вибуху біля будинку не зафіксовано, що повністю спростовує офіційну версію місцевої влади.

Автори каналу зазначають, що саме через те, що ракета вибухнула не всередині будівлі, а поруч із нею, як це зазвичай відбувається при перехопленні повітряних цілей, і вдалося уникнути масштабних руйнувань і людських жертв.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков раніше заявляв, що пошкодження спричинило "падіння уламків збитого дрона". За його словами, вибухова хвиля вибила вікна у 15 квартирах та пошкодила близько 20 автомобілів на паркінгу. Однак нове відео підтвердило, що причиною інциденту стала саме ракета російської ППО.

На Бєлгородщині під завалами будівлі загинули люди

Обстріли Бєлгород
Руйнування у будівлі. Фото: соцмережі
Бєлгородська область
Наслідки обстрілу. Фото: соцмережі

Окрім того, як повідомляють росЗМІ, ракетний обстріл стався й у селищі Маслова Пристань у Шебекинському окрузі на Бєлгородщині.  За останньою інформацією, там загинуло троє людей, одна людина має поранення. 

Будівлю соціального об'єкта частково зруйновано внаслідок удару ракети. Окрім того, постраждали прилеглі будинки — там вибито вікна та пошкоджені стіни. Російські ЗМІ повідомляють, що, за оцінкою рятувальників, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, нещодавно у Бєлгороді стався масовий блекаут через обстріли. 

Також кілька днів тому у Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку по російських заводах.

обстріли Бєлгородська область Бєлгород Росія ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації