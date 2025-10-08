Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ поцілила у виробництво хумусу — що кажуть у компанії

РФ поцілила у виробництво хумусу — що кажуть у компанії

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:36
Завод хумусу Yofi зазнав руйнувань через російську атаку — деталі
Рятувальник працює на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС України/Telegram

Російські війська завдали ракетного удару по заводу компанії Yofi — найбільшого виробника хумусу в Україні. Через пошкодження виробництва компанія змушена тимчасово призупинити постачання продукції, однак обіцяє якнайшвидше відновлення роботи.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Ворог атакував завод Yofi

Під час ракетного удару працівники підприємства встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання, тому постраждалих немає. Внаслідок атаки завод зазнав серйозних пошкоджень, через що виробничий процес наразі зупинено. Представники компанії зазначають, що відновлення потужностей вже розпочато.

РФ поцілила у виробництво хумусу — що кажуть у компанії - фото 1
Допис Yofi у Telegram. Фото: скриншот

"Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання", — зазначають у компанії.

Компанія Yofi працює в Україні з 2010 року та за цей час стала одним із найвідоміших брендів на ринку хумусу. У заяві підкреслюється, що, попри руйнування, команда не полишає своєї місії — тішити українців якісною та доступною продукцією. За словами представників компанії, Yofi планує повернутися на полиці магазинів уже за місяць.

Нагадаємо, що в місті Старий Оскол на Бєлгородщині ракета російської ППО влучила у багатоповерхівку, хоча місцева влада спершу намагалася приховати інцидент.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти неділі, 5 жовтня, російська армія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети та дрони з різних напрямків, фактично охопивши країну напівкільцем.

завод обстріли підприємства ракетний удар хумус
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації