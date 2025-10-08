Завод хумусу Yofi зазнав руйнувань через російську атаку — деталі

Рятувальник працює на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС України/Telegram

Російські війська завдали ракетного удару по заводу компанії Yofi — найбільшого виробника хумусу в Україні. Через пошкодження виробництва компанія змушена тимчасово призупинити постачання продукції, однак обіцяє якнайшвидше відновлення роботи.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Ворог атакував завод Yofi

Під час ракетного удару працівники підприємства встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання, тому постраждалих немає. Внаслідок атаки завод зазнав серйозних пошкоджень, через що виробничий процес наразі зупинено. Представники компанії зазначають, що відновлення потужностей вже розпочато.

Допис Yofi у Telegram. Фото: скриншот

"Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання", — зазначають у компанії.

Компанія Yofi працює в Україні з 2010 року та за цей час стала одним із найвідоміших брендів на ринку хумусу. У заяві підкреслюється, що, попри руйнування, команда не полишає своєї місії — тішити українців якісною та доступною продукцією. За словами представників компанії, Yofi планує повернутися на полиці магазинів уже за місяць.

Нагадаємо, що в місті Старий Оскол на Бєлгородщині ракета російської ППО влучила у багатоповерхівку, хоча місцева влада спершу намагалася приховати інцидент.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти неділі, 5 жовтня, російська армія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети та дрони з різних напрямків, фактично охопивши країну напівкільцем.