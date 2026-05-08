РФ почти 30 раз ударила по Днепропетровской области: есть раненые

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение последних суток почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов ранены три человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александру Ганжу.

Обстрелы Днепропетровской области

Ганжа рассказал, что в результате обстрелов в Павлограде возникли пожары. Повреждены более 10 частных домов и авто. Пострадали три человека. 55-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 43-летний мужчина находится на амбулаторном лечении.

Также враг атаковал Покровскую и Дубовиковскую громады на Синельниковщине. Там горели несколько частных домов и хозяйственная постройка.

"На Никопольщине противник попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадах. Повреждены инфраструктура и здания, которые не эксплуатируются", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 7 мая оккупанты атаковали один из спальных районов Днепра ударными дронами. В результате обстрела есть раненые и значительные разрушения.

Также пострадал Днепровский национальный театр оперы и балета. По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.