РФ майже 30 разів вдарила по Дніпропетровщині: є поранені

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська упродовж останньої доби майже 30 разів атакували Дніпропетровську область дронами, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександру Ганжу.

Обстріли Дніпропетровської області

Ганжа розповів, що внаслідок обстрілів у Павлограді виникли пожежі. Пошкоджені понад 10 приватних будинків та авто. Постраждали троє людей. 55-річні чоловік та жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні.

Також ворог атакував Покровську та Дубовиківську громади на Синельниківщині. Там горіли кілька приватних будинків та господарська споруда.

"На Нікопольщині противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені інфраструктура та будівлі, що не експлуатуються", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 7 травня окупанти атакували один зі спальних районів Дніпра ударними дронами. Внаслідок обстрілу є поранені та значні руйнування.

Також постраждав Дніпровський національний театр опери та балету. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв та постраждалих.