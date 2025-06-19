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РФ во время обмена передала Украине тела своих солдат

19 июня 2025 18:56
Евтушенко Алина - редактор
Россия подбрасывает тела своих солдат к телам воинов ВСУ
Возвращение тел украинских защитников. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ)/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Россия намеренно усложняет идентификацию тел погибших воинов и порождает хаос. Следовательно, зафиксировано, что российская сторона смешивает тела своих военных с телами украинских воинов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в четверг, 19 июня, в Telegram.

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Военный билет солдата РФ, который оказался среди тел погибших воинов ВСУ. Фото: Нацполиция

Россия подбрасывает тела своих граждан к телам воинов ВСУ — детали

Глава МВД Украины отметил, что есть факты того, что РФ подбрасывает тела своих военных к телам воинов ВСУ. Клименко отметил, что украинская сторона имеет установленные имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров.

"Труп №192/25. Одет в форму образца Вооруженных сил России. При нем — паспорт гражданина РФ, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписки из приказа командира в/ч №52 от 26.12.2023, жетон с надписью: "ВС РОССИИ МТ-146004", — сообщил Клименко.

А также отметил, что личность установлена: Бугаев Александр Викторович, 1974 года рождения, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ (в/ч 35390). Его родственники начали поиски еще в конце марта после его исчезновения в районе Новомихайловки Донецкой области.

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Вещи солдата РФ, который оказался среди тел погибших воинов ВСУ. Фото: Нацполиция

Глава МВД подчеркнул, что это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных.

"Это свидетельство того, насколько мелочной для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям. Но платить все же придется: мы возвращаем эти тела.

Мир видит разницу: пока Украина возвращает каждого своего воина — с именем и честью, Россия скрывает своих, использует их как материал, а потом забывает. Стратегия врага — не только убивать, но и врать о смерти", — резюмировал Игорь Клименко.

Обмін тілами
Вещи солдата РФ, который оказался среди тел погибших воинов ВСУ. Фото: Нацполиция

Ранее Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, сколько продлится идентификация тел воинов ВСУ.

Напомним, что 16 июня, в Украину вернули еще 1245 тел украинских защитников в рамках договоренностей с Россией.

Игорь Клименко война в Украине Россия погибшие обмен
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