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РФ під час обміну передала Україні тіла своїх солдатів

19 червня 2025 18:56
Євтушенко Аліна - редактор
Росія підкидає тіла своїх солдатів до тіл воїнів ЗСУ
Повернення тіл українських захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

Росія навмисно ускладнює ідентифікацію тіл загиблих воїнів й породжує хаос. Відтак, зафіксовано, що російська сторона змішує тіла своїх військових з тілами українських воїнів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у четвер, 19 червня, в Telegram.

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Обмін тілами
Військовий квиток солдата РФ, який опинився серед тіл загиблих воїнів ЗСУ. Фото: Нацполіція

Росія підкидає тіла своїх громадян до тіл воїнів ЗСУ — деталі

Очільник МВС України зазначив, що є факти того, що РФ підкаидає тіла своїх військових до тіл воїнів ЗСУ. Клименко зазначив, що українська сторона має встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів.

"Труп №192/25. Одягнений у форму зразка Збройних сил Росії. При ньому — паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС РОССИИ МТ-146004", — повідомив Клименко.

А також зазначив, що особу встановлено: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ (в/ч 35390). Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.

Обмін тілами
Речі солдата РФ, який опинився серед тіл загиблих воїнів ЗСУ. Фото: Нацполіція

Глава МВС наголосив, що це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових.

"Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла.  
 
Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна — з ім’ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога — не тільки вбивати, а й брехати про смерть", — резюмував Ігор Клименко.

Обмін тілами
Речі солдата РФ, який опинився серед тіл загиблих воїнів ЗСУ. Фото: Нацполіція

Раніше Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, скільки триватиме ідентифікація тіл воїнів ЗСУ.

Нагадаємо, що 16 червня, в Україну повернули ще 1245 тіл українських захисників в межах домовленостей з Росією.

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