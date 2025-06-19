Росія підкидає тіла своїх солдатів до тіл воїнів ЗСУ

РФ під час обміну передала Україні тіла своїх солдатів
Росія навмисно ускладнює ідентифікацію тіл загиблих воїнів й породжує хаос. Відтак, зафіксовано, що російська сторона змішує тіла своїх військових з тілами українських воїнів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у четвер, 19 червня, в Telegram.
Росія підкидає тіла своїх громадян до тіл воїнів ЗСУ — деталі
Очільник МВС України зазначив, що є факти того, що РФ підкаидає тіла своїх військових до тіл воїнів ЗСУ. Клименко зазначив, що українська сторона має встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів.
"Труп №192/25. Одягнений у форму зразка Збройних сил Росії. При ньому — паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС РОССИИ МТ-146004", — повідомив Клименко.
А також зазначив, що особу встановлено: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ (в/ч 35390). Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.
Глава МВС наголосив, що це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових.
"Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла.
Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна — з ім’ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога — не тільки вбивати, а й брехати про смерть", — резюмував Ігор Клименко.
Раніше Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, скільки триватиме ідентифікація тіл воїнів ЗСУ.
Нагадаємо, що 16 червня, в Україну повернули ще 1245 тіл українських захисників в межах домовленостей з Росією.
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