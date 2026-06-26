РФ обстреляла центр Запорожья баллистическими ракетами: есть раненые

Последствия нападения РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В пятницу, 26 июня, российские войска атаковали Запорожье и область. Раздавались мощные взрывы. В результате вражеских ударов пострадали как минимум шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Люди спасаются во время атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Россияне обстреляли Запорожье и область: есть раненые

Сегодня, 26 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье и область баллистическими ракетами и ударными дронами. В регионе были слышны громкие взрывы. Также были видны задымления.

Медики спасают людей во время атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что есть пострадавшие. По состоянию на 11:57 известно о шести раненых.

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Пострадавшие в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

Как известно, в Запорожье под ударом оказался частный сектор одного из районов города — в результате обстрела возник пожар.

По предварительной информации, один жилой дом почти полностью разрушен, еще несколько получили повреждения различной степени.

На месте работают экстренные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

В 12:25 Федоров предупредил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области. Вражеская атака продолжается.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 июня российские войска атаковали Запорожье, повредив частный дом, в котором возник пожар. В результате обстрела пострадала 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью. Информация о ее состоянии пока не уточняется.

Новини.LIVE также сообщали, что 25 июня оккупанты нанесли удар по автостоянке в Запорожье, вызвав масштабный пожар. В результате атаки несколько автомобилей сгорели дотла. По предварительным данным, пострадавших нет.