Сикорский заявил, что Россия больше никогда не будет господствовать в Европе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Inquam Photos/Malina Norocea via REUTERS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия никогда не будет господствовать в Европе. Он посоветовал стране-агрессору управлять тем, что, согласно международному праву, находится в пределах ее границ.

Об этом Радослав Сикорский сказал в Сейме, передает PAP в среду, 23 апреля.

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Во время выступления министр вспомнил слова главного идеолога Кремля Александра Дугина, который когда-то говорил, что для Польши "нет места на евразийском континенте".

"Россия в своем геополитическом и сакрально-географическом развитии не заинтересована в существовании независимого польского государства в любой форме. Она также не заинтересована в существовании Украины", — процитировал слова Дугина Сикорский.

По его словам, времена изменились и Россия больше никогда не будет господствовать в Европе.

"Вам не хватает земли? Одиннадцать часовых поясов и все равно не хватает? Позаботьтесь о том, чтобы лучше управлять тем, что, согласно международному праву, лежит в ваших границах. Вместо того, чтобы фантазировать об отвоевании Варшавы, беспокойтесь о том, удержите ли вы Хайсенваи", — отметил министр.

Он говорит, что ключевым вызовом для осуществления польской внешней политики, который непосредственно влияет на безопасность, остается война против Украины. По словам Сикорского, целью должно быть не "хрупкое прекращение огня", а длительный и справедливый мир в соответствии с Уставом ООН.

"Это должен быть мир через силу — потому что только такой будет уважать Россия. Соглашение с Кремлем продлится лишь до тех пор, пока российская элита опасается последствий его нарушения", — подчеркнул он.

Глава МИД Польши подчеркнул, что 16 пакетов санкций против РФ работают. Ограничения ослабляют российскую военную машину.

"Россия должна нести юридическую и финансовую ответственность за свою агрессию против Украины, за совершенные и задокументированные военные преступления и преступления против человечества. В том числе похищение тысяч детей, пытки и систематические нападения на мирное население", — говорит Сикорский.

Он добавил, что результат российско-украинской войны будет определять уровень безопасности в регионе на долгие годы.

Напомним, лидер Польши Анджей Дуда назвал заявление главы российской разведки об "ответе" странам Балтии и Польши примером классической дезинформации со стороны РФ.

Ранее Дуда заявил, что лучшим шансом для мира в Украине является лидер США Дональд Трамп.