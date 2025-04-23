Сікорський заявив, що Росія більше ніколи не буде панувати в Європі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Inquam Photos/Malina Norocea via REUTERS

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія ніколи не буде панувати в Європі. Він порадив країні-агресорці керувати тим, що, згідно з міжнародним правом, знаходиться в межах її кордонів.

Про це Радослав Сікорський сказав у Сеймі, передає PAP у середу, 23 квітня.

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Під час виступу міністр згадав слова головного ідеолога Кремля Олександра Дугіна, який колись говорив, що для Польщі "немає місця на євразійському континенті".

"Росія у своєму геополітичному та сакрально-географічному розвитку не зацікавлена ​​в існуванні незалежної польської держави в будь-якій формі. Вона також не зацікавлена ​​в існуванні України", — процитував слова Дугіна Сікорський.

За його словами, часи змінилися і Росія більше ніколи не буде панувати в Європі.

"Вам не вистачає землі? Одинадцять часових поясів і все одно не вистачає? Подбайте про те, щоб краще керувати тим, що, згідно з міжнародним правом, лежить у ваших кордонах. Замість того, щоб фантазувати про відвоювання Варшави, турбуйтеся про те, чи втримаєте ви Хайсенваї", — зауважив міністр.

Він каже, що ключовим викликом для здійснення польської зовнішньої політики, який безпосередньо впливає на безпеку, залишається війна проти України. За словами Сікорського, метою має бути не "крихке припинення вогню", а тривалий та справедливий мир відповідно до Статуту ООН.

"Це має бути мир через силу — тому що тільки такий буде поважати Росія. Угода з Кремлем триватиме лише до тих пір, поки російська еліта побоюється наслідків її порушення", — наголосив він.

Глава МЗС Польщі наголосив, що 16 пакетів санкцій проти РФ працюють. Обмеження послаблюють російську військову машину.

"Росія має нести юридичну та фінансову відповідальність за свою агресію проти України, за скоєні та задокументовані воєнні злочини та злочини проти людства. У тому числі викрадення тисяч дітей, тортури та систематичні напади на мирне населення", — каже Сікорський.

Він додав, що результат російсько-української війни визначатиме рівень безпеки в регіоні на довгі роки.

Нагадаємо, лідер Польщі Анджей Дуда назвав заяву глави російської розвідки про "відповідь" країнам Балтії та Польщі прикладом класичної дезінформації з боку РФ.

Раніше Дуда заявив, що найкращим шансом для миру в Україні є лідер США Дональд Трамп.