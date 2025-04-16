Дуда відповів на погрози РФ на адресу Польщі та країн Балтії

Дуда прокоментував погрози Кремля у бік Польщі та країн Балтії
Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяви голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про можливу відповідь Росії країнам Балтії та Польщі у разі "агресії" з боку НАТО. Він назвав це прикладом класичної російської дезінформації.
Про це він заявив на пресконференції в Загребі після зустрічі з президентом Хорватії Зораном Мілновічем, передає РАР.
Що сказав Дуда на погрози РФ у бік Польщі
За словами Анджея Дуди, ця заява — це приклад "типової російської дезінформації, яка вводить в оману та має характер радянської школи пропаганди".
"Це говорить Росія, яка переміщує ядерну зброю в Білорусь, нахабно наближає її до кордонів НАТО і Євросоюзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, три роки атакує Україну", — сказав він.
Президент підкреслив, що НАТО є оборонним союзом, і всі його дії спрямовані на реакцію на агресію з боку Росії.
"НАТО ніколи ні на кого не нападало. Це альянс, який лише підтримує безпеку", — сказав Дуда.
Польський президент закликав до спокою і розсудливості, а також до продовження нинішнього політичного курсу, заснованого на зміцненні безпеки і стабільності.
Нагадаємо, що 11 квітня президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва Російської Федерації. Він закликав якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню.
Раніше президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.
Читайте Новини.LIVE!