Дуда ответил на угрозы РФ в адрес Польши и стран Балтии

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявления главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о возможном ответе России странам Балтии и Польши в случае "агрессии" со стороны НАТО. Он назвал это примером классической российской дезинформации.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе после встречи с президентом Хорватии Зораном Милновичем, передает РАР.

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По словам Анджея Дуды, такое заявление — пример "типичной российской дезинформации, которая вводит в заблуждение и имеет характер советской школы пропаганды".

"Это говорит Россия, которая перемещает ядерное оружие в Беларусь, нагло приближает его к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, три года атакует Украину", — сказал он.

Президент подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, и все его действия направлены на реакцию на агрессию со стороны России.

"НАТО никогда ни на кого не нападало. Это альянс, который лишь поддерживает безопасность", — сказал Дуда.

Польский президент призвал к спокойствию и благоразумию, а также к продолжению нынешнего политического курса, основанного на укреплении безопасности и стабильности.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп обратился к руководству Российской Федерации. Он призвал как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня.

Ранее президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.