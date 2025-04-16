Дуда ответил на угрозы РФ в адрес Польши и стран Балтии

Дуда прокомментировал угрозы РФ в сторону Польши и стран Балтии
Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявления главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о возможном ответе России странам Балтии и Польши в случае "агрессии" со стороны НАТО. Он назвал это примером классической российской дезинформации.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе после встречи с президентом Хорватии Зораном Милновичем, передает РАР.
Что сказал Дуда на угрозы РФ в сторону Польши
По словам Анджея Дуды, такое заявление — пример "типичной российской дезинформации, которая вводит в заблуждение и имеет характер советской школы пропаганды".
"Это говорит Россия, которая перемещает ядерное оружие в Беларусь, нагло приближает его к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, три года атакует Украину", — сказал он.
Президент подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, и все его действия направлены на реакцию на агрессию со стороны России.
"НАТО никогда ни на кого не нападало. Это альянс, который лишь поддерживает безопасность", — сказал Дуда.
Польский президент призвал к спокойствию и благоразумию, а также к продолжению нынешнего политического курса, основанного на укреплении безопасности и стабильности.
Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп обратился к руководству Российской Федерации. Он призвал как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня.
Ранее президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.
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