По мнению Зеленского, Штаты вскоре надавят на РФ с помощью мощных санкций, чтобы та прекратила обстреливать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Выступая сегодня перед прессой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия после удара по Кривому Рогу в очередной раз продемонстрировала, что не стремится к миру. Но, по словам президента, у США есть решение, чтобы заставить Кремль прекратить обстрелы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По словам Зеленского, в ближайшее время Штаты должны усилить давление на РФ для прекращения огня. Президент Украины вскоре ожидает усиления санкционного давления в отношении РФ со стороны США, что заставит российских оккупантов прекратить обстрелы Украины.

"Мы об этом говорили - это усиление санкционного давления на россиян за то, что они не хотят заканчивать войну. И, безусловно, первый шаг к окончанию - это прекращение огня", — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил на брифинге, что уже на следующей неделе юристы передадут ему на рассмотрение украинский проект соглашения по недрам. После этого документ может быть подписан в США.

Также сообщалось, что лидер США Дональд Трамп заявил, что разочарован соглашением по полезным ископаемым с Украиной.