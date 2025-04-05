На думку Зеленського, Штати невдовзі натиснуть на РФ за допомогою потужних санкцій, щоб та припинила обстрілювати Україну

РФ не хоче миру — Зеленський про методи тиску з боку США
Виступаючи сьогодні перед пресою президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія після удару по Кривому Рогу завий раз продемонструвала, що не прагне миру. Але, за словами президента, у США є рішення, щоб змусити Кремль припинити обстріли.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як США будуть тиснути на РФ
За словами Зеленського, найближчим часом Штати повинні посилити тиск на РФ задля припинення вогню. Президент України невдовзі очікує посилення санкційного тиску щодо РФ з боку США, що змусить російських окупантів припинити обстріли України.
"Ми про це говорили — це посилення санкційного тиску на росіян за те, що вони не хочуть закінчувати війну. І, безумовно, перший крок до закінчення — це припинення вогню", — зазначив Зеленський.
Раніше Зеленський заявив на брифінгу, що вже наступного тижня юристи передадуть йому на розгляд український проєкт угоди щодо надр. Після цього документ може бути підписаний у США.
Також повідомлялось, що лідер США Дональд Трамп заявив, що розчарований угодою щодо корисних копалин з Україною.
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