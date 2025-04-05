На думку Зеленського, Штати невдовзі натиснуть на РФ за допомогою потужних санкцій, щоб та припинила обстрілювати Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Виступаючи сьогодні перед пресою президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія після удару по Кривому Рогу завий раз продемонструвала, що не прагне миру. Але, за словами президента, у США є рішення, щоб змусити Кремль припинити обстріли.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Зеленського, найближчим часом Штати повинні посилити тиск на РФ задля припинення вогню. Президент України невдовзі очікує посилення санкційного тиску щодо РФ з боку США, що змусить російських окупантів припинити обстріли України.

"Ми про це говорили — це посилення санкційного тиску на росіян за те, що вони не хочуть закінчувати війну. І, безумовно, перший крок до закінчення — це припинення вогню", — зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив на брифінгу, що вже наступного тижня юристи передадуть йому на розгляд український проєкт угоди щодо надр. Після цього документ може бути підписаний у США.

Також повідомлялось, що лідер США Дональд Трамп заявив, що розчарований угодою щодо корисних копалин з Україною.