Главная Новости дня РФ нанесла почти 500 ударов по Запорожской области — есть раненые

РФ нанесла почти 500 ударов по Запорожской области — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 09:07
Россияне атаковали Запорожскую область — есть раненые
Спасатель на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В течение суток российские оккупанты атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела два человека получили ранения, также зафиксированы разрушения.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 11 декабря.

Атака РФ на Запорізьку область 11 грудня
Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожскую область — какие последствия

В течение суток российские оккупанты нанесли 470 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.

В результате вражеских атак на Пологовский район 63-летний мужчина и 71-летняя женщина получили ранения.

Российские армейцы совершили 3 авиационных удара по Гуляйполю и Терноватому.

В частности, 291 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Новониколаевку, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Каменское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Затишье.

Также 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Разумовки, Степного, Гуляйполя, Варваровки и Новоандреевки.

Кроме того, оккупанты 171 артиллерийский удар нанесли по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Варваровки, Зеленого, Сладкого и Затишья.

По данным главы ОВА, поступило 36 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Напомним, что ночью 11 декабря во время воздушной тревоги в Одессе раздавались мощные взрывы.

Ранее, 8 декабря, в Запорожской области были слышны мощные взрывы также во время воздушной тревоги.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
