Росіяни атакували Запорізьку область — є поранені

Рятувальник на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Протягом доби російські окупанти атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей отримали поранення, також зафіксовано руйнування.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 11 грудня.

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Атака РФ на Запорізьку область — які наслідки

Упродовж доби російські окупанти завдали 470 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок ворожих атак на Пологівський район 63-річний чоловік та 71-річна жінка дістали поранень.

Російські армійці здійснили 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Тернуватому.

Зокрема, 291 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Зелене, Солодке, Затишшя.

Також 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Розумівки, Степового, Гуляйполя, Варварівки та Новоандріївки.

Крім того, окупанти 171 артилерійський удар завдали по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки, Зеленого, Солодкого та Затишшя.

За даними очільника ОВА, надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що вночі 11 грудня під час повітряної тривоги в Одесі лунали потужні вибухи.

Раніше, 8 грудня, в Запорізькій області було чути потужні вибухи також під час повітряної тривоги.