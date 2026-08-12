Россия может нанести удар по энергетике уже сейчас: предупредил эксперт

Ликвидация последствий российского нападения. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

Россия может уже в ближайшее время расширить удары по энергетическим объектам Украины, не дожидаясь наступления холодов. Военно-политический эксперт Александр Мусиенко считает, что Москва может воспользоваться нынешним "окном возможностей" для атак, пока Украина ожидает поставки новых ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Россия может начать наносить удары по энергетике ещё до наступления холодов

По словам эксперта, Киев остается одной из главных целей российских войск. Однако на этот раз угроза может касаться не только логистических узлов, оборонных предприятий и других важных объектов столицы, но и энергетической инфраструктуры.

"Россия может начать наносить удары по энергетическим объектам уже сейчас, не дожидаясь холодов. Противник может воспользоваться тем, что сейчас существует определенное окно возможностей, пока Украина ожидает поступления новых ракет-перехватчиков и отрабатывает способы срыва российских атак", — отметил Мусиенко.

Эксперт добавил, что Россия изменила тактику воздушных атак и все чаще использует баллистические ракеты, реактивные беспилотники и "Бандероли". По его оценке, если раньше РФ осуществляла около трех-четырех масштабных ракетных атак в месяц, то теперь их количество может вырасти до пяти-шести. При этом почти ежедневно враг может проводить единичные пуски.

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Отдельно эксперт обратил внимание на дефицит ракет PAC-3 для Patriot, которые необходимы для перехвата российских баллистических ракет. По его мнению, Москва может попытаться использовать этот период, когда возможности украинской противоракетной обороны ограничены, для усиления своих атак. В то же время Россия активнее применяет реактивные дроны и "Бандероли", пытаясь затруднить работу украинской ПВО. Мусиенко также сообщил, что Украина работает над реактивными беспилотниками-перехватчиками, которые смогут противостоять российским "Гераням" и "Бандеролям".

Мусиенко не исключает, что российская армия может начать новую кампанию против украинской энергетики именно сейчас. По его словам, РФ пока не демонстрирует признаков масштабного накопления ракет, а использует преимущественно те боеприпасы, которые удается производить.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным украинской военной разведки, по состоянию на август 2026 года Россия накопила около 6,2 тысячи ударных дронов "Герань" различных модификаций. В то же время производственные ограничения не позволяют РФ постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия вынуждена постоянно пополнять личный состав на большинстве направлений фронта из-за рекордных потерь в июле и в начале августа. Дальнейшее развитие ситуации на фронте будет зависеть от способности украинских военных уничтожать российские резервы и поражать вражеские полигоны еще до отправки новых бойцов на передовую.