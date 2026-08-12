РФ може вдарити по енергетиці вже зараз: експерт попередив

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

Росія може вже найближчим часом розширити удари по енергетичних об’єктах України, не чекаючи початку холодів. Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що Москва може скористатися нинішнім "вікном можливостей" для атак, поки Україна очікує на нові ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

РФ може почати бити по енергетиці ще до холодів

За словами експерта, Київ залишається однією з головних цілей російських військ. Однак цього разу загроза може стосуватися не лише логістичних вузлів, оборонних підприємств та інших важливих об’єктів столиці, а й енергетичної інфраструктури.

"Росія може почати бити по енергетичних об’єктах уже зараз, не чекаючи холодів. Противник може скористатися тим, що зараз є певне вікно можливостей, поки Україна очікує на нові ракети-перехоплювачі та напрацьовує способи зривати російські атаки", — зазначив Мусієнко.

Експерт додав, що Росія змінила тактику повітряних атак і дедалі більше використовує балістичні ракети, реактивні безпілотники та "Бандеролі". За його оцінкою, якщо раніше РФ здійснювала близько трьох-чотирьох масштабних ракетних атак на місяць, то тепер їхня кількість може зрости до п’яти-шести. При цьому майже щодня ворог може проводити поодинокі пуски.

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Окремо експерт звернув увагу на дефіцит ракет PAC-3 для Patriot, які необхідні для перехоплення російської балістики. На його думку, Москва може намагатися використати цей період, коли можливості української протиракетної оборони обмежені, для посилення своїх атак. Водночас Росія активніше застосовує реактивні дрони та "Бандеролі", намагаючись ускладнити роботу української ППО. Мусієнко також повідомив, що Україна працює над реактивними безпілотниками-перехоплювачами, які зможуть протидіяти російським "Гераням" та "Бандеролям".

Мусієнко не виключає, що російська армія може почати нову кампанію проти української енергетики саме зараз. За його словами, РФ наразі не демонструє ознак масштабного накопичення ракет, а використовує переважно ті боєприпаси, які вдається виробляти.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними української воєнної розвідки, станом на серпень 2026 року Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних дронів "Герань" різних модифікацій. Водночас виробничі обмеження не дають РФ можливості постійно підтримувати високу інтенсивність запусків.

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія змушена постійно поповнювати особовий склад на більшості напрямків фронту через рекордні втрати у липні та на початку серпня. Подальша ситуація на фронті залежатиме від здатності українських військових знищувати російські резерви та уражати ворожі полігони ще до відправлення нових бійців на передову.