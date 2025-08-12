Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ может запускать "Шахеды" с фосфором — последствия

РФ может запускать "Шахеды" с фосфором — последствия

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 12:23
Дроны с фосфором - чем опаснее новое оружие РФ
Валерий Боровик. Фото: detector.media

Мониторинговые группы сообщают, что РФ готовит "Шахеды" с фосфорными боеприпасами. В Орловскую область якобы уже доставлена экспериментальная партия. Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик объяснил, какую повышенную опасность несут эти боеприпасы.

Об этом Боровик сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 12 августа.

Реклама
Читайте также:

Дроны с фосфором могут убивать за 150 м

Эксперт объясняет, что белый фосфор формально разрешен для использования с целью задымления, однако РФ использует такие средства для поражения.

"Органические соединения, которыми является тело человека, могут обугливаться. При этом одежда может оставаться. Человек может вдыхать даже на расстоянии 150 метров от зоны поражения. То есть эти пары ты вдыхаешь — и изнутри выгорает все, что у тебя находится", — сказал он.

Подобные боеприпасы оккупанты уже использовали на фронте. Но если их начнут запускать еще и с дронов, как отмечает Боровик, то это будет "серьезная эскалация неразрешенных средств, которые используются в этой войне".

Напомним, 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды".

Также сообщалось, что по состоянию на 1 августа российские войска выпустили по территории Украины почти 30 тысяч беспилотников. Этот показатель в 11 раз больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

обстрелы оккупанты дроны война в Украине Шахед
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации