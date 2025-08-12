Дроны с фосфором - чем опаснее новое оружие РФ

Валерий Боровик. Фото: detector.media

Мониторинговые группы сообщают, что РФ готовит "Шахеды" с фосфорными боеприпасами. В Орловскую область якобы уже доставлена экспериментальная партия. Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик объяснил, какую повышенную опасность несут эти боеприпасы.

Об этом Боровик сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 12 августа.

Реклама

Читайте также:

Дроны с фосфором могут убивать за 150 м

Эксперт объясняет, что белый фосфор формально разрешен для использования с целью задымления, однако РФ использует такие средства для поражения.

"Органические соединения, которыми является тело человека, могут обугливаться. При этом одежда может оставаться. Человек может вдыхать даже на расстоянии 150 метров от зоны поражения. То есть эти пары ты вдыхаешь — и изнутри выгорает все, что у тебя находится", — сказал он.

Подобные боеприпасы оккупанты уже использовали на фронте. Но если их начнут запускать еще и с дронов, как отмечает Боровик, то это будет "серьезная эскалация неразрешенных средств, которые используются в этой войне".

Напомним, 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды".

Также сообщалось, что по состоянию на 1 августа российские войска выпустили по территории Украины почти 30 тысяч беспилотников. Этот показатель в 11 раз больше, чем за аналогичный период в 2024 году.