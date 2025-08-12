Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ може запускати "Шахеди" з фосфором — експерт назвав наслідки

РФ може запускати "Шахеди" з фосфором — експерт назвав наслідки

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 12:23
Дрони з фосфором - чим небезпечніша нова зброя РФ
Валерій Боровик. Фото: detector.media

Моніторингові групи повідомляють, що РФ готує "Шахеди" з фосфорними боєприпасами. В Орловську область нібито вже доставлена експериментальна партія. Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик пояснив, яку підвищену небезпеку несуть ці боєприпаси.

Про це Боровик сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 серпня.

Реклама
Читайте також:

Дрони з фосфором можуть вбивати за 150 м

Експерт пояснює, що білий фосфор формально дозволений для використання з метою задимлення, проте РФ використовує такі засоби для ураження.

"Органічні сполуки, якими є тіло людини, можуть обвуглюватись. При цьому одяг може залишатись. Людина може вдихати навіть на відстані 150 метрів від зони ураження. Тобто оці пари ти вдихаєш — і зсередини вигорає все, що в тебе є",  сказав він.

Подібні боєприпаси окупанти уже використовували на фронті. Але якщо їх почнуть запускати ще й з дронів, як зазначає Боровик, то це буде "серйозна ескалація недозволених засобів, які використовуються в цій війні".

Нагадаємо, 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди".

Також повідомлялось, що станом на 1 серпня російські війська випустили по території України майже 30 тисяч безпілотників. Цей показник в 11 разів більший, аніж за аналогічний період у 2024 році.

обстріли окупанти дрони війна в Україні Шахед
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації