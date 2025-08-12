Дрони з фосфором - чим небезпечніша нова зброя РФ

Валерій Боровик. Фото: detector.media

Моніторингові групи повідомляють, що РФ готує "Шахеди" з фосфорними боєприпасами. В Орловську область нібито вже доставлена експериментальна партія. Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик пояснив, яку підвищену небезпеку несуть ці боєприпаси.

Про це Боровик сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 серпня.

Реклама

Читайте також:

Дрони з фосфором можуть вбивати за 150 м

Експерт пояснює, що білий фосфор формально дозволений для використання з метою задимлення, проте РФ використовує такі засоби для ураження.

"Органічні сполуки, якими є тіло людини, можуть обвуглюватись. При цьому одяг може залишатись. Людина може вдихати навіть на відстані 150 метрів від зони ураження. Тобто оці пари ти вдихаєш — і зсередини вигорає все, що в тебе є", — сказав він.

Подібні боєприпаси окупанти уже використовували на фронті. Але якщо їх почнуть запускати ще й з дронів, як зазначає Боровик, то це буде "серйозна ескалація недозволених засобів, які використовуються в цій війні".

Нагадаємо, 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди".

Також повідомлялось, що станом на 1 серпня російські війська випустили по території України майже 30 тисяч безпілотників. Цей показник в 11 разів більший, аніж за аналогічний період у 2024 році.