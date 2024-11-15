Экономику РФ ожидают значительные проблемы в 2025 году

Центробанк России. Фото: росСМИ

Российская экономика не так сильна, как рассчитывали власти страны. В скором времени она столкнется с серьезными проблемами из-за войны в Украине.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Путин изменил размер выплаты для российских военных, раненых во время боевых действий в Украине. По словам аналитиков, это четко свидетельствует о попытках Кремля сократить растущие расходы на войну и восстановить баланс российской экономики.

Выплату назначили только для серьезно раненых и вместо 3 миллионов рублей — 1 миллион. Это вызвало бурную реакцию милитари-блоггеров, из-за чего размер выплаты был увеличен до 4 миллионов.

"Финансовые стимулы стали ключевым элементом призывной кампании российской армии и содержания личного состава в последние годы, и отмена таких стимулов указывает на то, что эта система становится экономически неустойчивой для Кремля", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что попытки России по борьбе с инфляцией и высокими процентными ставками также влияют на расширение российской оборонно-промышленной базы и перспективы мобилизации экономики. В частности, 25 октября Центробанк повысил ключевую процентную ставку до 21%, что вызвало недовольство среди российских политиков, руководителей ОПК и элиты.

Таким образом, российская экономика "фактически стоит перед угрозой стагфляции — одновременной стагнации или даже рецессии и высокой инфляции" из-за жесткой монетарной политики Центробанка.

По данным службы внешней разведки Украины, высокие процентные ставки могут повлечь шок и спад производства, а позже привести к банкротствам и корпоративным дефолтам.

Ранее в ISW заявляли, что у России нет необходимого количества войск для перелома ситуации в Курской области в свою пользу.

Также аналитики Института отмечали, что настроение среди "военкоров" врага ухудшается из-за "мясных штурмов" и неэффективных тактик командования оккупантов.