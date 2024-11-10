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Російські "воєнкори" налякані великими втратами серед окупантів

10 листопада 2024 08:34
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Російські "воєнкори" в паніці через непропорційно великі втрати серед окупантів
Російський загарбник окопується. Фото ілюстративне: defence-ua.com
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники зазнають серйозних втрат на фронті, що створює загрозу для подальших військових операцій. Настрій серед "воєнкорів" ворога погіршується через "мʼясні штурми" та неефективні тактики командування окупантів.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Аналітики повідомляли, що російські війська втратили щонайменше п’ять дивізій бронетехніки й танків лише в Покровському районі з жовтня 2023 року. При цьому ворог накопичив значну кількість техніки на пріоритетних ділянках фронту. Скорочення запасів радянських танків і бронемашин, а також нинішні темпи виробництва бронетехніки, ймовірно, роблять такі втрати надмірними в довгостроковій перспективі.

Міністр оборони США Ллойд Остін 31 жовтня заявляв, що російські війська зазнають щоденних втрат у понад 1200 осіб, або близько 36 тисяч на місяць. 

ISW відзначила ознаки того, що російським військовим дедалі важче набрати достатню кількість солдатів для поповнення втрат на фронті.

Реакція російських "воєнкорів"

Окремі російські "воєнкори" нарікають на непропорційно високі втрати особового складу. Зростаюче невдоволення втратами серед ультранаціоналістичної спільноти "воєнкорів" також може вплинути на майбутні рішення Путіна.

Колишній російський інструктор підрозділу "Штурм-З" і "воєнкор" поскаржився, що підготовка штурмовиків триває щонайменше шість місяців, але російське командування розглядає їх як "м'ясо", що не потребує високої підготовки. Їх головне завдання — "ловити дрони та уламки".

Блогер також заявив, що втрати російської піхоти є надто високими через тактику послідовних атак малими штурмовими групами, яку він назвав "дурною" та "неорганізованою".

Воєнкор дійшов висновку, що російські успіхи "не є пропорційними до витрачених ресурсів — як людських, так і матеріальних".

Раніше ми писали, що українські війська вперше атакували російську військово-морську базу у Каспійську, що у Республіці Дагестан. Відомо, що внаслідок удару російський флот міг зазнати уражень.

Нагадаємо, в західних ЗМІ заявили, що у Курській області вже відбулися бойові зіткнення між ЗСУ та військами КНДР. 

Україна втрати окупантів окупанти війна в Україні Росія

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