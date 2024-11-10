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Российские "военкоры" напуганы большими потерями среди оккупантов

10 ноября 2024 08:34
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Российские "военкоры" в панике из-за непропорционально больших потерь среди оккупантов
Российский захватчик окапывается. Фото иллюстративное: defence-ua.com
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики несут серьезные потери на фронте, что создает угрозу для дальнейших военных операций. Настроение среди "военкоров" врага ухудшается из-за "мясных штурмов" и неэффективных тактик командования оккупантов.

Об этом сообщили в Институте изучения войны ( ISW).

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Россияне терпят тяжелые потери

Аналитики сообщали, что российские войска потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков только в Покровском районе с октября 2023 года. При этом враг накопил значительное количество техники на приоритетных участках фронта. Сокращение запасов советских танков и бронемашин, а также нынешние темпы производства бронетехники, по всей вероятности, делают такие потери чрезмерными в долгосрочной перспективе.

Министр обороны США Ллойд Остин 31 октября заявлял, что российские войска несут ежедневные потери более чем в 1200 человек, или около 36 тысяч в месяц.

ISW отметила признаки того, что российским военным все труднее набрать достаточное количество солдат для восполнения потерь на фронте.

Реакция российских "военкоров"

Отдельные российские "военкоры" сетуют на непропорционально высокие потери личного состава. Растущее недовольство потерями среди ультранационалистического сообщества "военкоров" также может повлиять на будущие решения Путина.

Бывший российский инструктор подразделения "Штурм-З" и "военкор" пожаловался, что подготовка штурмовиков занимает по меньшей мере шесть месяцев, но российское командование рассматривает их как "мясо", не требующее высокой подготовки. Их главная задача — "ловить дроны и осколки".

Блогер также заявил, что потери российской пехоты слишком высокие из-за тактики последовательных атак малыми штурмовыми группами, которую он назвал "глупой" и "неорганизованной".

Военкор пришел к выводу, что российские успехи "не пропорциональны потраченным ресурсам — как человеческим, так и материальным".

Ранее мы писали, что украинские войска впервые атаковали российскую военно-морскую базу в Каспийске в Республике Дагестан. Известно, что в результате удара российский флот мог потерпеть поражения.

Напомним, в западных СМИ заявили, что в Курской области уже произошли боевые столкновения между ВСУ и войсками КНДР.

Украина потери оккупантов оккупанты война в Украине Россия

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