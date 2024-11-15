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РФ матиме сильні економічні проблеми у 2025 році, — ISW

15 листопада 2024 07:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Економіку РФ чекають значні проблеми у 2025 році
Центробанк Росії. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російська економіка не така сильна, як розраховувала влада країни. Незабаром вона зіштовхнеться з серйозними проблемами через війну в Україні.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Путін змінив розмір виплати для російських військових, які були поранені під час бойових дій в Україні. За словами аналітиків, це чітко свідчить про спроби Кремля коротити витрати на війну і відновити баланс російської економіки.

Виплату призначили лише для серйозно поранених і замість 3 мільйонів рублів — 1 мільйон. Це викликало бурхливу реакцію мілітарі-блогерів, через що розмір виплати збільшили до 4 мільйонів. 

"Фінансові стимули стали ключовим елементом призовної кампанії російської армії та утримання особового складу протягом останніх років, і скасування таких стимулів вказує на те, що ця система стає економічно нестійкою для Кремля", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що спроби Росії у боротьбі з інфляцією та високими відсотковими ставками також впливають на розширення російської оборонно-промислової бази і перспективи мобілізації економіки. Зокрема, 25 жовтня Центробанк підвищив ключову процентну ставку до 21%, що викликало невдоволення серед російських політиків, керівників ОПК та еліти.

Таким чином російська економіка "фактично стоїть перед загрозою стагфляції — одночасної стагнації або навіть рецесії та високої інфляції" через жорстку монетарну політику Центробанку.

За даними служби зовнішньої розвідки України, високі процентні ставки можуть спричинити шок і спад виробництва, а згодом призвести до банкрутств і корпоративних дефолтів.

Раніше в ISW заявляли, що Росія не має необхідної кількості військ для перелому ситуації у Курській області на свою користь.

Також аналітики Інституту зазначали, що настрій серед "воєнкорів" ворога погіршується через "мʼясні штурми" та неефективні тактики командування окупантів.

гроші інфляція економіка війна в Україні Росія

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