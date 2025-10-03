Почему МАГАТЭ не может повлиять на оккупантов на ЗАЭС

Юрий Костенко. Фото: Liga.net

Российский Росатом имеет наибольшее влияние в МАГАТЭ. Он использует коррупционные схемы, чтобы блокировать конкурентов и контролировать решения организации.

Об этом заявил бывший второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко в эфире Вечір.LIVE.

Все страны ЕС не имеют такого влияния на МАГАТЭ, как Росатом

"То есть ее (РФ. — Ред.) влияние на МАГАТЭ больше, чем США. И все западные страны не имеют такого влияния на политику МАГАТЭ, как имеет Росатом", — сказал Костенко.

Причина: коррупция. Через коррупционные сети в странах Африки и Латинской Америки РФ формирует большинство голосов и фактически подменяет независимую политику МАГАТЭ, что подрывает международную ядерную безопасность.

"Вы должны понимать, 175 стран-членов есть в МАГАТЭ. В том числе это страны, которые не имеют никакого отношения к ядерной энергетике", — добавил он.

Напомним, что на ЗАЭС возникла критическая ситуация. Из-за обесточивания из-за действий РФ топлива для резервных дизель-генераторов хватит только на неделю.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что из-за ситуации на ЗАЭС "может произойти худшее".