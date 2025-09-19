МАГАТЕ не припиняє співпрацю з "Росатомом"

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters

Попри ядерний тероризм Росії МАГАТЕ досі не розірвало зв'язки з "Росатомом". Співпраця триває, хоча на Запорізькій АЕС уже фіксували порушення шести із сімох принципів безпеки.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 19 вересня, повідомив ексміністр охорони довкілля та ядерної безпеки Юрій Костенко.

Що відомо про співпрацю МАГАТЕ з "Росатомом"

За словами Костенка, жодних конкретних кроків щодо "Росатому" ані МАГАТЕ, ані світова спільнота, зокрема Західний світ, не застосовували.

"МАГАТЕ за свої кошти з "Росатомом" проводять низку конференцій щодо безпечного використання ядерної енергії. Росія — ядерний терорист — вчить інші країни, як безпечно використовувати ядерну енергію... Театр абсурду, який ми сьогодні спостерігаємо", — зазначив колишній міністр охорони довкілля та ядерної безпеки

Нагадаємо, 17 вересня на Запорізькій АЕС спалахнула пожежа внаслідок артилерійського обстрілу. Вогонь вдалося оперативно загасити.

Також ми повідомляли, що МАГАТЕ вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС. Відповідну резолюцію затвердили на 69-й Генеральній конференції.