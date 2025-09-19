МАГАТЭ не прекращает сотрудничество с "Росатомом"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Несмотря на ядерный терроризм России МАГАТЭ до сих пор не разорвало связи с "Росатомом". Сотрудничество продолжается, хотя на Запорожской АЭС уже фиксировали нарушения шести из семи принципов безопасности.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 19 сентября, сообщил экс-министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Юрий Костенко.

Что известно о сотрудничестве МАГАТЭ с "Росатомом"

По словам Костенко, никаких конкретных шагов в отношении "Росатома" ни МАГАТЭ, ни мировое сообщество, в частности Западный мир, не применяли.

"МАГАТЭ за свои средства с "Росатомом" проводят ряд конференций по безопасному использованию ядерной энергии. Россия — ядерный террорист — учит другие страны, как безопасно использовать ядерную энергию... Театр абсурда, который мы сегодня наблюдаем", — отметил бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности

Напомним, 17 сентября на Запорожской АЭС вспыхнул пожар в результате артиллерийского обстрела. Огонь удалось оперативно потушить.

Также мы сообщали, что МАГАТЭ требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС. Соответствующую резолюцию утвердили на 69-й Генеральной конференции.