Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МАГАТЭ продолжает сотрудничать с "Росатомом"

МАГАТЭ продолжает сотрудничать с "Росатомом"

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 21:40
МАГАТЭ не прекращает сотрудничество с "Росатомом"
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Несмотря на ядерный терроризм России МАГАТЭ до сих пор не разорвало связи с "Росатомом". Сотрудничество продолжается, хотя на Запорожской АЭС уже фиксировали нарушения шести из семи принципов безопасности.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 19 сентября, сообщил экс-министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Юрий Костенко.

Реклама
Читайте также:

Что известно о сотрудничестве МАГАТЭ с "Росатомом"

По словам Костенко, никаких конкретных шагов в отношении "Росатома" ни МАГАТЭ, ни мировое сообщество, в частности Западный мир, не применяли.

"МАГАТЭ за свои средства с "Росатомом" проводят ряд конференций по безопасному использованию ядерной энергии. Россия — ядерный террорист — учит другие страны, как безопасно использовать ядерную энергию... Театр абсурда, который мы сегодня наблюдаем", — отметил бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности

Напомним, 17 сентября на Запорожской АЭС вспыхнул пожар в результате артиллерийского обстрела. Огонь удалось оперативно потушить.

Также мы сообщали, что МАГАТЭ требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС. Соответствующую резолюцию утвердили на 69-й Генеральной конференции.

МАГАТЭ война в Украине Запорожская АЭС ядерная опасность Россия
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации