Чому МАГАТЕ не може вплинути на окупантів на ЗАЕС

РФ має найбільший вплив на МАГАТЕ — ексміністр пояснив чому
Російський Росатом має найбільший вплив у МАГАТЕ. Він використовує корупційні схеми, щоб блокувати конкурентів і контролювати рішення організації.
Про це заявив колишній другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко в ефірі Вечір.LIVE.
Всі країни ЄС не мають такого впливу на МАГАТЕ, як Росатом
"Тобто її (РФ. — Ред.) вплив на МАГАТЕ більший, ніж США. І всі західні країни не мають такого впливу на політику МАГАТЕ, як має Росатом", — сказав Костенко.
Причина: корупція. Через корупційні мережі в країнах Африки та Латинської Америки РФ формує більшість голосів і фактично підміняє незалежну політику МАГАТЕ, що підриває міжнародну ядерну безпеку.
"Ви маєте розуміти, 175 країн-членів є у МАГАТЕ. У тому числі це країни, які не мають жодного відношення до ядерної енергетики", — додав він.
Нагадаємо, що на ЗАЕС виникла критична ситуація. Через знеструмлення через дії РФ палива для резервних дизель-генераторів вистачить лише на тиждень.
Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що через ситуацію на ЗАЕС "може статися найгірше".
Читайте Новини.LIVE!