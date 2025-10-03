Чому МАГАТЕ не може вплинути на окупантів на ЗАЕС

Юрій Костенко. Фото: Liga.net

Російський Росатом має найбільший вплив у МАГАТЕ. Він використовує корупційні схеми, щоб блокувати конкурентів і контролювати рішення організації.

Про це заявив колишній другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко в ефірі Вечір.LIVE.

Всі країни ЄС не мають такого впливу на МАГАТЕ, як Росатом

"Тобто її (РФ. — Ред.) вплив на МАГАТЕ більший, ніж США. І всі західні країни не мають такого впливу на політику МАГАТЕ, як має Росатом", — сказав Костенко.

Причина: корупція. Через корупційні мережі в країнах Африки та Латинської Америки РФ формує більшість голосів і фактично підміняє незалежну політику МАГАТЕ, що підриває міжнародну ядерну безпеку.

"Ви маєте розуміти, 175 країн-членів є у МАГАТЕ. У тому числі це країни, які не мають жодного відношення до ядерної енергетики", — додав він.

Нагадаємо, що на ЗАЕС виникла критична ситуація. Через знеструмлення через дії РФ палива для резервних дизель-генераторів вистачить лише на тиждень.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що через ситуацію на ЗАЕС "може статися найгірше".