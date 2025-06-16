Россияне предлагали менять украинских детей на военных, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: polskieradio

Россияне предлагали осуществить обмен своих военнопленных на похищенных ими украинских детей. Сделать это невозможно.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене в понедельник, 16 июня.

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Зеленский рассказал, что Россия предлагала обменивать украинских детей, незаконно вывезенных на свою территорию, на российских военнопленных.

"Мы не меняем их ни на что. Это абсолютно несправедливо. И, если честно, это безумие, которое, кстати, русские предлагали: мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания и вне международного права", — сказал Президент.

По словам главы государства, возвращение детей требует не только политической воли, но и искусной дипломатической работы.

"Поэтому мы привлекаем так много стран, так много нужно инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой, к родным, к близким", — подытожил Зеленский.

Ранее во время переговоров в Стамбуле украинская делегация передала российской стороне список похищенных детей. После этого Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности Российской Федерации к конструктивным переговорам.