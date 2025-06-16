Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow РФ хотела менять украинских детей на военных, — Зеленский arrow

РФ хотела менять украинских детей на военных, — Зеленский

16 июня 2025 17:19
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Россияне предлагали менять украинских детей на военных, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: polskieradio
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россияне предлагали осуществить обмен своих военнопленных на похищенных ими украинских детей. Сделать это невозможно.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене в понедельник, 16 июня.

Реклама
Читайте также:

Обмены с РФ

Зеленский рассказал, что Россия предлагала обменивать украинских детей, незаконно вывезенных на свою территорию, на российских военнопленных.

"Мы не меняем их ни на что. Это абсолютно несправедливо. И, если честно, это безумие, которое, кстати, русские предлагали: мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания и вне международного права", — сказал Президент.

По словам главы государства, возвращение детей требует не только политической воли, но и искусной дипломатической работы.

"Поэтому мы привлекаем так много стран, так много нужно инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой, к родным, к близким", — подытожил Зеленский.

Ранее во время переговоров в Стамбуле украинская делегация передала российской стороне список похищенных детей. После этого Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности Российской Федерации к конструктивным переговорам.

Владимир Зеленский дети военные Россия обмен пленными обмен
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации