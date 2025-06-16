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РФ хотіла міняти українських дітей на військових, — Зеленський

16 червня 2025 17:19
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Росіяни пропонували міняти українських дітей на військових, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: polskieradio
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росіяни пропонували здійснити обмін своїх військовополонених на викрадених ними українських дітей. Зробити це неможливо.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у Відні в понеділок, 16 червня.

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Зеленський розповів, що Росія пропонувала обмінювати українських дітей, незаконно вивезених на свою територію, на російських військовополонених.

"Ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. І, якщо чесно, це божевілля, яке, до речі, рускіє пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням і поза міжнародним правом", — сказав Президент.

За словами глави держави, повернення дітей вимагає не лише політичної волі, а й майстерної дипломатичної роботи.

"Тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошки, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких", — підсумував Зеленський.

Раніше під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала російській стороні список викрадених дітей. Після цього Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності Російської Федерації до конструктивних перемовин.

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