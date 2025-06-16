Росіяни пропонували міняти українських дітей на військових, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: polskieradio

Росіяни пропонували здійснити обмін своїх військовополонених на викрадених ними українських дітей. Зробити це неможливо.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у Відні в понеділок, 16 червня.

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Зеленський розповів, що Росія пропонувала обмінювати українських дітей, незаконно вивезених на свою територію, на російських військовополонених.

"Ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. І, якщо чесно, це божевілля, яке, до речі, рускіє пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням і поза міжнародним правом", — сказав Президент.

За словами глави держави, повернення дітей вимагає не лише політичної волі, а й майстерної дипломатичної роботи.

"Тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошки, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких", — підсумував Зеленський.

Раніше під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала російській стороні список викрадених дітей. Після цього Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності Російської Федерації до конструктивних перемовин.