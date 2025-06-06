Андрій Єрмак розкрив реакцію РФ на список викрадених українських дітей

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала російській стороні список викрадених дітей. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що представники РФ відреагували, заявивши, що українці мають "припинити робити шоу навколо цих дітей".

Про це він повідомив в інтерв'ю Newsmax TV.

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"They attack and kill civilians."



Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak detailed operations to hit Russian strategic military infrastructure and supply routes used to attack Ukraine on Tuesday's "The Record with Greta Van Susteren." @AndriyYermak @greta pic.twitter.com/AzrKHYJZAs — NEWSMAX (@NEWSMAX) June 3, 2025

Як РФ відреагувала на список викрадених українських дітей

Андрій Єрмак наголосив, що українська делегація передала російській стороні список із 300 дітей, у якому були вказані їхні імена та місця перебування. У відповідь, за його словами, представники РФ заявили, що "ведуть пошук" і, можливо, "спробують повернути ще 10 дітей".

"І тоді наша делегація почула фразу: "Будь ласка, хлопці, припиніть робити це шоу з цими дітьми. Зробіть шоу для старої європейської жінки без дітей". Ось що потрібно знати про позицію Росії щодо викрадених дітей", — сказав Єрмак.

Під час візиту до США Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація проводить зустрічі в Білому домі та Державному департаменті, а також планує підняти тему викрадених дітей під час обговорень у Конгресі. Він зазначив, що наразі у Сполучених Штатах цьому питанню не приділяють належної уваги.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 червня, під час перемовин у Стамбулі українська делегація офіційно передала російській стороні перелік незаконно вивезених дітей, яких необхідно повернути на батьківщину. Це крок, що має стати основою для досягнення справедливого та сталого миру.

Після цього Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності Російської Федерації до конструктивних перемовин.