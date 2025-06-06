Андрей Ермак раскрыл реакцию РФ на список похищенных украинских детей

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Во время переговоров в Стамбуле украинская делегация передала российской стороне список похищенных детей. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что представители РФ отреагировали, заявив, что украинцы должны "прекратить делать шоу вокруг этих детей".

Об этом он сообщил в интервью Newsmax TV.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подробно рассказал об операциях по удару по российской стратегической военной инфраструктуре и маршрутам снабжения, используемым для нападения на Украину во вторник в программе "The Record with Greta Van Susteren." @AndriyYermak @greta pic.twitter.com/AzrKHYJZAs - NEWSMAX (@NEWSMAX) 3 июня 2025 г.

Как РФ отреагировала на список похищенных украинских детей

Андрей Ермак отметил, что украинская делегация передала российской стороне список из 300 детей, в котором были указаны их имена и места пребывания. В ответ, по его словам, представители РФ заявили, что "ведут поиск" и, возможно, "попытаются вернуть еще 10 детей".

"И тогда наша делегация услышала фразу: "Пожалуйста, ребята, прекратите делать это шоу с этими детьми. Сделайте шоу для старой европейской женщины без детей". Вот что нужно знать о позиции России относительно похищенных детей", — сказал Ермак.

Во время визита в США Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация проводит встречи в Белом доме и Государственном департаменте, а также планирует поднять тему похищенных детей во время обсуждений в Конгрессе. Он отметил, что сейчас в Соединенных Штатах этому вопросу не уделяют должного внимания.

Напомним, что в понедельник, 2 июня, во время переговоров в Стамбуле украинская делегация официально передала российской стороне перечень незаконно вывезенных детей, которых необходимо вернуть на родину. Это шаг, который должен стать основой для достижения справедливого и устойчивого мира.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности Российской Федерации к конструктивным переговорам.