В России с 1 марта могут полностью заблокировать Telegram — что известно

Мужчина продолжает телефон в руках. Фото: Freepik

В России планируют полностью заблокировать Telegram, аналогично Instagram и Facebook. Ограничения могут начать действовать уже с 1 марта.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на росСМИ во вторник, 17 февраля.

Реклама

Читайте также:

Что известно о блокировке Telegram в РФ

Тотальную блокаду мессенджера готовит Роскомнадзор. Приложение перестанет работать так же, как и Instagram и Facebook. Доступа не будет ни через стационарный интернет, ни через мобильный. Блокировку могут начать уже 1 марта, однако даже сейчас россияне сообщают о проблемах со входом в мессенджер.

Сообщение о блокировке Telegram. Фото: скриншот

Сейчас Москва активно работает над тем, чтобы уничтожить остатки способов обхода блокировки. СМИ отмечают, что для отслеживания трафика и отключения обходных каналов могут использовать искусственный интеллект.

Россияне уже успели отреагировать на новую идею Кремля. В комментариях люди жалуются, что скоро переписываться придется "почтовыми голубями". Сейчас в РФ не работают Instagram, Facebook, X, YouTube, WhatsApp, TikTok, Snapchat, FaceTime и SoundCloud.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Также мы рассказывали о том, что нужно России кроме территорий Украины — в ISW дали ответ.