У Росії з 1 березня можуть повністю заблокувати Telegram — що відомо

Чоловік триває телефон в руках. Фото: Freepik

У Росії планують повністю заблокувати Telegram, аналогічно до Instagram та Facebook. Обмеження можуть почати діяти вже з 1 березня.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на росЗМІ у вівторок, 17 лютого.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про блокування Telegram у РФ

Тотальну блокаду месенджера готує Роскомнагляд. Додаток перестане працювати так само, як і Instagram та Facebook. Доступу не буде ані через стаціонарний інтернет, ані через мобільний. Блокування можуть почати вже 1 березня, однак навіть зараз росіяни повідомляють про проблеми з входом у месенджер.

Повідомлення про блокування Telegram. Фото: скриншот

Наразі Москва активно працює над тим, аби знищити залишки способів обходу блокування. ЗМІ зазначають, що для відстеження трафіку і відключення обхідних каналів можуть використовувати штучний інтелект.

Росіяни вже встигли відреагувати на нову ідею Кремля. У коментарях люди скаржаться, що скоро листуватися доведеться "поштовими голубами". Наразі в РФ не працюють Instagram, Facebook, X, YouTube, WhatsApp, TikTok, Snapchat, FaceTime та SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії дрони атакували нафтопереробний завод.

Також ми розповідали про те, що потрібно Росії окрім територій України — в ISW дали відповідь.