Чого хоче Росія крім територій України — в ISW відповіли

Чого хоче Росія крім територій України — в ISW відповіли

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 12:30
Що треба Росії окрім територій України — в ISW дали відповідь
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія не задовольниться одними лише територіями України. Москва розраховує на ще дещо, і ці вимоги вона намагається просунути на переговорах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Справжні наміри Росії

Як зазначають в ISW, росіяни не зупиняться, навіть якщо отримають владу над частиною Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Московські чиновники наполягають на тому, що в мирній угоді мають бути ще кілька пунктів.

Зокрема, заступник голови Комітету з оборони Державної думи Росії Олексій Журавльов нещодавно заявив, що РФ окрім отримання територій України має досягти також й зміни режиму в Києві. Він зазначив, що потрібно усунути "русофобський" уряд.

"Високопоставлені кремлівські чиновники нещодавно також заявили, що повоєнна Україна має бути "дружньою" до Росії, маючи на увазі, що Росія буде задоволена лише Україною, очолюваною проросійським урядом, який реалізує проросійську політику", — додають в ISW.

На тлі російських заяв про те, що Москва буде досягати своїх цілей воєнним шляхом, якщо цього не вдасться зробити на переговорах, державний секретар США Марко Рубіо зазначив про невпевненість у тому, чи серйозно Росія налаштована припинити війну. За його словами, переговори щодо цього "звузилися" до "найскладніших питань".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що делегація з України відправилася до Женеви. Там відбудеться третій раунд переговорів.

Також ми розповідали про те, що екскомандуючий армією США у Європі Бен Годжес назвав шлях України до миру. Він додав, що розраховувати на Дональда Трампа не варто.

володимир путін війна в Україні війна Росія мирні переговори
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
