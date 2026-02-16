Что надо России кроме территорий Украины — в ISW дали ответ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия не удовлетворится одними лишь территориями Украины. Москва рассчитывает на еще кое-что, и эти требования она пытается продвинуть на переговорах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Истинные намерения России

Как отмечают в ISW, россияне не остановятся, даже если получат власть над частью Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Московские чиновники настаивают на том, что в мирном соглашении должны быть еще несколько пунктов.

В частности, заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы России Алексей Журавлев недавно заявил, что РФ кроме получения территорий Украины должна достичь также и смены режима в Киеве. Он отметил, что нужно устранить "русофобское" правительство.

"Высокопоставленные кремлевские чиновники недавно также заявили, что послевоенная Украина должна быть "дружественной" к России, имея в виду, что Россия будет довольна только Украиной, возглавляемой пророссийским правительством, которое реализует пророссийскую политику", — добавляют в ISW.

На фоне российских заявлений о том, что Москва будет достигать своих целей военным путем, если этого не удастся сделать на переговорах, государственный секретарь США Марко Рубио отметил о неуверенности в том, серьезно ли Россия настроена прекратить войну. По его словам, переговоры по этому поводу "сузились" до "самых сложных вопросов".

Напомним, ранее мы писали о том, что делегация из Украины отправилась в Женеву. Там состоится третий раунд переговоров.

Также мы рассказывали о том, что экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес назвал путь Украины к миру. Он добавил, что рассчитывать на Дональда Трампа не стоит.