Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Чего хочет Россия кроме территорий Украины — в ISW ответили

Чего хочет Россия кроме территорий Украины — в ISW ответили

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:30
Что надо России кроме территорий Украины — в ISW дали ответ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия не удовлетворится одними лишь территориями Украины. Москва рассчитывает на еще кое-что, и эти требования она пытается продвинуть на переговорах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Реклама
Читайте также:

Истинные намерения России

Как отмечают в ISW, россияне не остановятся, даже если получат власть над частью Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Московские чиновники настаивают на том, что в мирном соглашении должны быть еще несколько пунктов.

В частности, заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы России Алексей Журавлев недавно заявил, что РФ кроме получения территорий Украины должна достичь также и смены режима в Киеве. Он отметил, что нужно устранить "русофобское" правительство.

"Высокопоставленные кремлевские чиновники недавно также заявили, что послевоенная Украина должна быть "дружественной" к России, имея в виду, что Россия будет довольна только Украиной, возглавляемой пророссийским правительством, которое реализует пророссийскую политику", — добавляют в ISW.

На фоне российских заявлений о том, что Москва будет достигать своих целей военным путем, если этого не удастся сделать на переговорах, государственный секретарь США Марко Рубио отметил о неуверенности в том, серьезно ли Россия настроена прекратить войну. По его словам, переговоры по этому поводу "сузились" до "самых сложных вопросов".

Напомним, ранее мы писали о том, что делегация из Украины отправилась в Женеву. Там состоится третий раунд переговоров.

Также мы рассказывали о том, что экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес назвал путь Украины к миру. Он добавил, что рассчитывать на Дональда Трампа не стоит.

владимир путин война в Украине Россия мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации