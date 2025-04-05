Зеленский заявил, что РФ делает все, чтобы получить замороженные активы, но ЕС на это не пойдет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украине известно, для чего представители диктатора РФ Владимира Путина ездили в США и чего хотят от ЕС. Речь прежде всего о возможности получить замороженные активы.

Об этом на брифинге перед журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают Новини.LIVE.

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Зеленский сообщил, что переговорщик Путина Дмитриев летал в США договариваться, как вывезти $300 млрд замороженных активов. Однако эти средства сейчас в Европе, которая не согласится отдавать их оккупантам, считает президент Украины.

"Нам известно, что они (россияне, — ред.) хотят и даже готовы, и предлагают некоторым странам приобрести продукцию разную, в том числе и высокотехнологичную, на эту сумму, если эти лидеры смогут им помочь вывести эти деньги на закупку товаров в этих странах", — сказал Зеленский.

Относительно возможности переговоров о мире с россиянами, то по мнению Зеленского это сейчас невозможно, поскольку РФ ведет себя "как черти", обстреливая Украину.

"Сейчас россияне — просто "черти". А для переговоров нужно, чтобы они не были убийцами", — сказал президент.

Зеленский отметил, что для разговора с РФ в любом формате сначала необходимо безусловное прекращение огня и готовность россиян к дипломатии.

Ранее сообщалось, что представитель Путина Дмитриев заявил о тесных переговорах с США о восстановлении авиасообщения между двумя странами, а еще американские компании якобы готовы заменить европейские, которые ушли из РФ из-за санкций.

Также стало известно, что соглашение между США и Украиной по добыче полезных материалов окончательно не принято. Оно будет меняться и переписываться, поэтому депутаты не получали вариантов этого соглашения.