Зеленский заявил, что РФ делает все, чтобы получить замороженные активы, но ЕС на это не пойдет

РФ хочет вернуть активы, но они "черти" — заявление Зеленского
Украине известно, для чего представители диктатора РФ Владимира Путина ездили в США и чего хотят от ЕС. Речь прежде всего о возможности получить замороженные активы.
Об этом на брифинге перед журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают Новини.LIVE.
Как РФ хочет договориться получить замороженные активы
Зеленский сообщил, что переговорщик Путина Дмитриев летал в США договариваться, как вывезти $300 млрд замороженных активов. Однако эти средства сейчас в Европе, которая не согласится отдавать их оккупантам, считает президент Украины.
"Нам известно, что они (россияне, — ред.) хотят и даже готовы, и предлагают некоторым странам приобрести продукцию разную, в том числе и высокотехнологичную, на эту сумму, если эти лидеры смогут им помочь вывести эти деньги на закупку товаров в этих странах", — сказал Зеленский.
Относительно возможности переговоров о мире с россиянами, то по мнению Зеленского это сейчас невозможно, поскольку РФ ведет себя "как черти", обстреливая Украину.
"Сейчас россияне — просто "черти". А для переговоров нужно, чтобы они не были убийцами", — сказал президент.
Зеленский отметил, что для разговора с РФ в любом формате сначала необходимо безусловное прекращение огня и готовность россиян к дипломатии.
Ранее сообщалось, что представитель Путина Дмитриев заявил о тесных переговорах с США о восстановлении авиасообщения между двумя странами, а еще американские компании якобы готовы заменить европейские, которые ушли из РФ из-за санкций.
Также стало известно, что соглашение между США и Украиной по добыче полезных материалов окончательно не принято. Оно будет меняться и переписываться, поэтому депутаты не получали вариантов этого соглашения.
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