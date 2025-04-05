Зеленський заявив, що РФ робить все, щоб отримати заморожені активи, але ЄС на це не піде

РФ хоче заморожені активи, але вони "чорти" — заява Зеленського
Україні відомо, для чого представники диктатора РФ Володимира Путіна їздили до США і чого хочуть від ЄС. Річ перш за все про можливість отримати заморожені активи.
Про це на брифінгу перед журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, передають Новини.LIVE.
Як РФ хоче домовитись отримати заморожені активи
Зеленський повідомив, що переговорник Путіна Дмитрієв літав у США домовлятись, як вивезти $300 млрд заморожених активів. Проте ці кошти зараз у Європі, яка не погодиться віддавати їх окупантам, вважає президент України.
"Нам відомо, що вони (росіяни, — ред.) хочуть і навіть готові, і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, зокрема й високотехнологічну, на цю суму, якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші на закупку товарів у цих країнах", — сказав Зеленський.
Щодо можливості переговорів про мир з росіянами, то на думку Зеленського це зараз неможливо, оскільки РФ поводить себе "як чорти", обстрілюючи Україну.
"Зараз росіяни — просто "чорти". А для переговорів потрібно, щоб вони не були вбивцями", — сказав президент.
Зеленський наголосив, що для розмови з РФ у будь-якому форматі спершу необхідне безумовне припинення вогню та готовність росіян до дипломатії.
Раніше повідомлялось, що представник Путіна Дмитрієв заявив про тісні перемовини із США про відновлення авіасполучення між двома країнами, а ще американські компанії нібито готові замінити європейські, які пішли з РФ через санкції.
Також стало відомо, що угода між США та Україною щодо видобутку корисних матеріалів остаточно не прийнята. Вона буде мінятись і переписуватись, тому депутати не отримували варіантів цієї угоди.
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