Зеленський заявив, що РФ робить все, щоб отримати заморожені активи, але ЄС на це не піде

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україні відомо, для чого представники диктатора РФ Володимира Путіна їздили до США і чого хочуть від ЄС. Річ перш за все про можливість отримати заморожені активи.

Про це на брифінгу перед журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, передають Новини.LIVE.

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Зеленський повідомив, що переговорник Путіна Дмитрієв літав у США домовлятись, як вивезти $300 млрд заморожених активів. Проте ці кошти зараз у Європі, яка не погодиться віддавати їх окупантам, вважає президент України.

"Нам відомо, що вони (росіяни, — ред.) хочуть і навіть готові, і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, зокрема й високотехнологічну, на цю суму, якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші на закупку товарів у цих країнах", — сказав Зеленський.

Щодо можливості переговорів про мир з росіянами, то на думку Зеленського це зараз неможливо, оскільки РФ поводить себе "як чорти", обстрілюючи Україну.

"Зараз росіяни — просто "чорти". А для переговорів потрібно, щоб вони не були вбивцями", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що для розмови з РФ у будь-якому форматі спершу необхідне безумовне припинення вогню та готовність росіян до дипломатії.

Раніше повідомлялось, що представник Путіна Дмитрієв заявив про тісні перемовини із США про відновлення авіасполучення між двома країнами, а ще американські компанії нібито готові замінити європейські, які пішли з РФ через санкції.

Також стало відомо, що угода між США та Україною щодо видобутку корисних матеріалів остаточно не прийнята. Вона буде мінятись і переписуватись, тому депутати не отримували варіантів цієї угоди.