РФ хочет строить ассоциации с 2022 годом - Ермак о переговорах

Руководитель ОПУ Андрей Ермак на переговорах в Турции. Фото: Ермак/Telegram

В пятницу, 16 мая, состоялась встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что россияне хотят привязать новые переговоры к 2022 году.

Об этом Ермак написал в Telegram.

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Руководитель ОПУ отметил, что россияне во время новых переговоров пытаются построить ассоциации с 2022 годом. Однако, по его словам, это не сработает.

"Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры - это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", — отметил Ермак.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Отметим, что встреча между делегациями Украины и РФ в Стамбуле уже завершилась.

В то же время в украинской делегации намекнули на продолжение переговоров с Россией.