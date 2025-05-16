РФ хоче будувати асоціації з 2022 роком — Єрмак про переговори

Керівник ОПУ Андрій Єрмак на перемовинах у Туреччині. Фото: Єрмак/Telegram

У п'ятницю, 16 травня, відбулася зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни хочуть прив’язати нові перемовини до 2022 року.

Про це Єрмак написав у Telegram.

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Керівник ОПУ зазначив, що росіяни під час нових перемовин намагаються побудувати асоціації з 2022 роком. Однак, за його словами, це не спрацює.

"Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини — це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", — зазначив Єрмак.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Зазначимо, що зустріч між делегаціями України та РФ у Стамбулі вже завершилася.

Водночас в українській делегації натякнули на продовження переговорів з Росією.