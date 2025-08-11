РФ готовит дезинформационную кампанию перед встречей Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия готовит новую дезинформационную кампанию против Украины. Активизация российских фейков ожидается накануне и после встречи Президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным на Аляске.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации в понедельник, 11 августа.

РФ готовит серию новых фейков перед встречей Трампа и Путина

По данным ЦПД, прогнозируется активизация дезинформационной кампании россиян накануне и после встречи Президента США Дональда Трампа с главой страны-агрессора Путиным на Аляске. Она направлена на дискредитацию переговорного процесса и участия в нем Украины.

Ожидается активное распространение манипулятивных нарративов о якобы нежелании Украины договариваться о мире, блокировании и затягивании переговоров, выдвижении Украиной якобы нереалистичных требований и тому подобное. Также активизируется распространение нарративов о якобы несубъектности Украины, судьба которой якобы решается Путиным и Трампом.

Кроме того, как отмечает ЦПД, будет продвигаться нарратив, что якобы Европа не способна решать вопросы безопасности без участия России, поскольку встреча Путина с Трампом якобы демонстрирует, кто в Европе отвечает за безопасность. В этом контексте ожидается также продвижение месседжа, будто Путин на равных с Трампом и только Россия и США могут гарантировать мировую безопасность.

Отдельно будут распространяться месседжи о якобы "окончательной потере" Украиной суверенитета, полной зависимости от Вашингтона или Лондона, которые якобы заставляют воевать "до последнего украинца" для обеспечения интересов своих государств.

Кроме того, Центр прогнозирует активизацию попыток РФ провоцировать раскол между Украиной и США, а также между Украиной — ЕС и США — ЕС.

Также ожидается усиление попыток российской пропаганды дискредитировать санкции США. Как на российскую, так и на украинскую и западную аудитории пропагандисты будут распространять месседжи о якобы неэффективности санкций и их вреде прежде всего для экономики США и ЕС.

"Подобными действиями Россия будет пытаться перехватить инициативу в политическом диалоге, разрушить международную солидарность с Киевом и стимулировать внутреннее давление на украинское руководство", — объяснили в ЦПД.

Скриншот сообщения ЦПД/Facebook

Недавно руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские пропагандисты начали делать вбросы в информационное поле о так называемом "воздушном перемирии".

Ранее в ЦПД предупредили, что российские захватчики готовят информационную операцию по обмену пленными.