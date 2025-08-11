Відео
Головна Новини дня РФ готує низку фейків напередодні зустрічі Трампа та Путіна

РФ готує низку фейків напередодні зустрічі Трампа та Путіна

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 13:23
РФ готує дезінформаційну кампанію перед зустріччю Трампа з Путіним
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія готує нову дезінформаційну кампанію проти України. Активізація російських фейків очікується напередодні й після зустрічі Президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним на Алясці.

Про це інформує Центр протидії дезінформації у понеділок, 11 серпня.

Читайте також:

РФ готує серію нових фейків перед зустріччю Трампа та Путіна

За даними ЦПД, прогнозується активізація дезінформаційної кампанії росіян напередодні й після зустрічі Президента США Дональда Трампа з очільником країни-агресора Путіним на Алясці. Вона спрямована на дискредитацію переговорного процесу та участі в ньому України.

Очікується активне поширення маніпулятивних наративів про нібито небажання України домовлятися про мир, блокування та затягування переговорів, висування Україною начебто нереалістичних вимог тощо. Також активізується поширення наративів про нібито несуб’єктність України, доля якої начебто вирішується Путіним і Трампом. 

Крім того, як зазначає ЦПД, просуватиметься наратив, що нібито Європа не спроможна вирішувати питання безпеки без участі Росії, оскільки зустріч Путіна з Трампом начебто демонструє, хто в Європі відповідає за безпеку. У цьому контексті очікується також просування меседжа, буцімто Путін на рівних з Трампом і лише Росія та США можуть гарантувати світову безпеку.

Окремо будуть поширюватися меседжі про нібито "остаточну втрату" Україною суверенітету, повну залежність від Вашингтона або Лондона, які нібито змушують воювати "до останнього українця" для забезпечення інтересів своїх держав.

Крім того, Центр прогнозує активізацію спроб РФ провокувати розкол між Україною та США, а також між Україною — ЄС та США — ЄС.

Також очікується посилення спроб російської пропаганди дискредитувати санкції США. Як на російську, так і на українську й західну аудиторії пропагандисти будуть поширювати меседжі про нібито неефективність санкцій та їхню шкоду передусім для економіки США та ЄС.

"Подібними діями Росія намагатиметься перехопити ініціативу в політичному діалозі, зруйнувати міжнародну солідарність із Києвом та стимулювати внутрішній тиск на українське керівництво", — пояснили у ЦПД.

Фейки РФ
Скриншот повідомлення ЦПД/Facebook

Нещодавно керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські пропагандисти почали робити вкиди в інформаційне поле про так зване "повітряне перемир'я".

Раніше у ЦПД попередили, що російські загарбники готують інформаційну операцію щодо обміну полоненими.

володимир путін дезінформація фейки пропаганда Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
