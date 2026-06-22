Россияне нанесли удары по нескольким районам Днепропетровской области: есть погибшая и раненые

Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС

В течение 22 июня российские войска совершили более 50 атак на Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов погибла женщина, ещё девять человек получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Какие районы Днепропетровской области пострадали

Больше всего от ударов пострадал Никопольский район. Там спасатели ликвидировали пожары в квартире многоэтажного дома, частном доме и на открытой территории. Также повреждения получили почтовые отделения, колледж, автозаправочная станция и жилые дома.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Кроме того, в результате российских атак повреждена инфраструктура в Криворожском, Синельниковском и Каменском районах области.

Ликвидация последствий российских ударов. Фото: ГСЧС

На местах попаданий продолжают работать спасатели и другие экстренные службы.

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Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 19 июня, атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате обстрела погибла 8-летняя девочка. Еще один человек получил ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Днепропетровской области расширили перечень населенных пунктов, где введена принудительная эвакуация семей с детьми. Речь идет о 23 селах и поселках Синельниковского района, откуда в течение месяца должны выехать около 3800 детей в рамках мер по усилению безопасности.