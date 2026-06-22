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Головна Новини дня РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені

РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 22:31
Росіяни вдарили по кількох районах Дніпропетровщини: є загибла та поранені
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Протягом 22 червня російські війська здійснили понад 50 атак на Дніпропетровську область. Унаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще дев’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє ДСНС, передає Новини.LIVE

Які райони Дніпропетровщини постраждали

Найбільше від ударів постраждав Нікопольський район. Там рятувальники ліквідували пожежі у квартирі багатоповерхового будинку, приватному будинку та на відкритій території. Також пошкоджень зазнали поштові відділення, коледж, автозаправна станція та житлові будинки.

РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені - фото 1
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Крім того, внаслідок російських атак пошкоджена інфраструктура у Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах області.

РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені - фото 2
Ліквідація російських ударів. Фото: ДСНС

На місцях влучань продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у п’ятницю, 19 червня, атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина отримала поранення.

Також Новини.LIVE писали, що у Дніпропетровській області розширили перелік населених пунктів, де запроваджено примусову евакуацію сімей із дітьми. Йдеться про 23 села та селища Синельниківського району, звідки протягом місяця мають виїхати близько 3800 дітей у межах заходів з посилення безпеки.

Дніпропетровська область війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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