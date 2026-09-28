Зеленский сообщил о последствиях массированной атаки РФ по Украине

Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Россия всю ночь и утром наносила удары по украинским регионам; в результате ударов есть погибшие и десятки пострадавших. Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях обстрелов в Харькове, Киеве и других областях и призвал партнеров усилить поддержку Украины.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский сообщил о последствиях российских ударов

По словам президента, в Харькове российский удар пришелся по многоэтажному дому, где частично разрушены второй и четвертый этажи.

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Харьковской области

В городе пострадали 28 человек, среди них девять детей.

В Киеве в результате атак беспилотниками повреждены жилые дома, объекты связи и автозаправки.

Читайте также:

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Киева

Также было разрушено кафе и предпринята попытка поджечь продуктовый рынок.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

В Одесской области российские войска нанесли удар по судну под флагом Палау.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В Житомирской области поврежден завод по производству мороженого. Удары по жилым домам также зафиксированы в Сумской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.

Кроме того, под атакой оказались объекты критически важной инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях. На местах работают экстренные службы.

Зеленский отметил, что на данный момент известно о десятках раненых и погибших. В Киевской области в результате российской атаки погибли два человека, один из них был гражданином Азербайджана.

Президент также призвал международных партнеров не ограничиваться заявлениями, а готовить конкретные пакеты поддержки для Украины. Среди необходимой помощи он назвал средства противовоздушной обороны, энергетическую поддержку и помощь в покрытии бюджетных дефицитов.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 сентября Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских военных на Лиманском направлении и в ходе других операций активной обороны. По его словам, за неделю на всех участках активных боевых действий украинские подразделения уничтожили 10 660 российских военных — убитых и раненых.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября Владимир Зеленский заявил, что Россия пока не демонстрирует готовности к прекращению войны. По его словам, Украина в ближайшие дни и в течение октября активизирует дипломатическую работу с партнерами, чтобы усилить давление на Москву.