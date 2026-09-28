Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ била по Украине всю ночь: Зеленский рассказал о последствиях атаки

РФ била по Украине всю ночь: Зеленский рассказал о последствиях атаки

Ua ru
28 сентября 2026 11:24
Зеленский сообщил о последствиях массированной атаки РФ по Украине
Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Россия всю ночь и утром наносила удары по украинским регионам; в результате ударов есть погибшие и десятки пострадавших. Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях обстрелов в Харькове, Киеве и других областях и призвал партнеров усилить поддержку Украины.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский сообщил о последствиях российских ударов

По словам президента, в Харькове российский удар пришелся по многоэтажному дому, где частично разрушены второй и четвертый этажи.

РФ била по Украине всю ночь: Зеленский рассказал о последствиях атаки - фото 1
Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Харьковской области

В городе пострадали 28 человек, среди них девять детей.

В Киеве в результате атак беспилотниками повреждены жилые дома, объекты связи и автозаправки.

Читайте также:
РФ била по Украине всю ночь: Зеленский рассказал о последствиях атаки - фото 2
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Киева

Также было разрушено кафе и предпринята попытка поджечь продуктовый рынок.

РФ била по Україні всю ніч: Зеленський розповів про наслідки атаки - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

В Одесской области российские войска нанесли удар по судну под флагом Палау.

РФ била по Украине всю ночь: Зеленский рассказал о последствиях атаки - фото 4
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В Житомирской области поврежден завод по производству мороженого. Удары по жилым домам также зафиксированы в Сумской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.

Кроме того, под атакой оказались объекты критически важной инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях. На местах работают экстренные службы.

Зеленский отметил, что на данный момент известно о десятках раненых и погибших. В Киевской области в результате российской атаки погибли два человека, один из них был гражданином Азербайджана.

Президент также призвал международных партнеров не ограничиваться заявлениями, а готовить конкретные пакеты поддержки для Украины. Среди необходимой помощи он назвал средства противовоздушной обороны, энергетическую поддержку и помощь в покрытии бюджетных дефицитов.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 сентября Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских военных на Лиманском направлении и в ходе других операций активной обороны. По его словам, за неделю на всех участках активных боевых действий украинские подразделения уничтожили 10 660 российских военных — убитых и раненых.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября Владимир Зеленский заявил, что Россия пока не демонстрирует готовности к прекращению войны. По его словам, Украина в ближайшие дни и в течение октября активизирует дипломатическую работу с партнерами, чтобы усилить давление на Москву.

Владимир Зеленский война в Украине многоэтажка пострадавшие атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации