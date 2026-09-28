Зеленський повідомив про наслідки масованої атаки РФ по Україні

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Росія всю ніч і ранок атакувала українські регіони, внаслідок ударів є загиблі та десятки постраждалих. Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки обстрілів у Харкові, Києві та інших областях і закликав партнерів посилити підтримку України.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський повідомив про наслідки російських ударів

За словами президента, у Харкові російський удар прийшовся по багатоповерхівці, де частково зруйновані другий та четвертий поверхи.

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Харківщини

У місті постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей.

У Києві внаслідок атак безпілотниками пошкоджені житлові будинки, об’єкти зв’язку та автозаправки.

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Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Києва

Також було зруйновано кафе та здійснено спробу підпалити продуктовий ринок.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

В Одеській області російські війська вдарили по судну під прапором Палау.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

У Житомирській області пошкоджено завод морозива. Удари по житлових будинках також зафіксували на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині.

Крім того, під атакою опинилися об’єкти критично важливої інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Запорізькій областях. На місцях працюють екстрені служби.

Зеленський зазначив, що наразі відомо про десятки поранених та загиблих. На Київщині внаслідок російської атаки загинули двоє людей, один із них був громадянином Азербайджану.

Президент також закликав міжнародних партнерів не обмежуватися заявами, а готувати конкретні пакети підтримки для України. Серед необхідної допомоги він назвав засоби протиповітряної оборони, енергетичну підтримку та допомогу з покриттям бюджетних дефіцитів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 вересня Володимир Зеленський повідомив про результати українських військових на Лиманському напрямку та під час інших операцій активної оборони. За його словами, за тиждень на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня Володимир Зеленський заявив, що Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни. За його словами, Україна найближчими днями та протягом жовтня активізує дипломатичну роботу з партнерами, щоб посилити тиск на Москву.