Кременчуг охватили пожары после атаки России 19 августа

Дым над Кременчугом. Фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official

В ночь на 19 августа Полтавская область оказалась под массированной атакой России. В частности, под атакой оказался Кременчуг, где возникли сильные пожары из-за попадания.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Кременчуг затянуло дымом из-за российской атаки

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о массированной ночной атаке на город.

В Кременчуге прогремели десятки взрывов, под ударом оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. О масштабах разрушений и последствиях атаки, по словам мэра, в ближайшее время сообщит Полтавская областная военная администрация.

"В то самое время, когда путин по телефону уверял Трампа, что стремится к миру, и когда Президент Владимир Зеленский проводил переговоры в Белом доме с европейскими лидерами по справедливому миру путинская армия начинала очередную массированную атаку по Кременчугу", — написал Виталий Малецкий.

Малецкий выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны, которые, по его словам, "мужественно и сверх собственных возможностей отражали атаку". Также он поблагодарил сотрудников ГСЧС, которые сразу приступили к ликвидации пожаров, и жителей города - за стойкость и несокрушимость.

Что касается поврежденного жилья, в Кременчуге уже работает специальная комиссия, которая определит степень ущерба каждой квартиры и дома. Мэр заверил, что ни один житель не останется без помощи и поддержки.

"Мир в очередной раз убедился в том, что путин не хочет мира, он стремится уничтожить Украину. Но за все преступления ему придется ответить. Потому что мы никогда не забудем и не простим! " — подчеркнул Малецкий.

Кременчуг усеян боеприпасами из ракет

Также мэр Кременчуга отметил, что в городе находят кассетные боеприпасы, которые не разорвались.

Кассетный боеприпас. Фото: Виталий Малецкий

Они представляют смертельную угрозу, поэтому жителям ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к ним.

Кассетные боеприпасы. Фото: ГСЧС Украины

"Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним - они могут взорваться в любой момент! НЕМЕДЛЕННО звоните 101 или 102!

Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей! " — предупредил глава города.

Напомним, Россия массированно атаковала Полтавскую область и другие регионы Украины в ночь на 19 августа. Для атаки оккупанты применили ракеты и дроны.

В результате российских ударов у части потребителей в Полтавской области исчезло электроснабжение.